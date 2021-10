¡Van por las pastas de dientes! Profeco retirará del mercado a las marcas engañosas en México

México.- Son 19 los productos que resultaron con observaciones por incumplimiento de las 33 distintas marcas de pastas de dientes que fueron revisadas por Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las cuales serán retiradas del mercado mexicano hasta que rectifiquen lo observado.

Esto se da como resultado de un estudio de laboratorio realizado por la Profeco, que se dará conocer por completo en la Revista del Consumidor de noviembre, en el cual se investigó a diversas marcas de pasta de dientes para niños en las que se detectó publicidad engañosa en el empaque del producto así como leyendas que no pueden comprobar.

Leer más: Oaxaca prohibe "chanclazos, coscorrones, cinturonazos" o cualquier castigo corporal a niños

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, en una entrevista para Milenio especificó sobre la marca Dentalmax Distroller, “dice diente inmaculado a la 'pin pun packs'; le pueden poner eso a los juguetes, pero esto no lo es, y ese mismo producto dice: usuario frecuente de Dentalmax, el dentista ni se acuerda de ti (...) ¿Cómo va a ser eso? Uno debe ir por lo menos una vez al año al dentista” mencionó.

También hizo mención sobre Green Doctor Organic Kids ya que no cuenta con el contenido completo como bicarbonato, el cual es abrasivo y no debe utilizarse en niños, "por lo que se inmoviliza al igual que Dentalmax Distroller y Gum Barbie, porque dice que es recomendado por odontólogos y eso no lo ha procesado conforme a la norma”, reveló.

El procurador detalló que el estudio se realizó en un total de 33 marcas de pasta de dientes para niños, en el cual resultaron 19 productos con observaciones por incumplimiento.

Sheffield Padilla señaló que la mayor parte de las marcas presentan un sabor dulce o a chicle, lo que promueve la adicción de los niños a los azúcares; mientras que ocho marcas no sustentan sus leyendas como la recomendación de odontólogos para su uso o bien, que remueve “suavemente la placa”, cosa que no lograron comprobar.

Otras publicitan que no dañan el esmalte dental o que son orgánicas, pero no lograron probar que funcionara de esa manera, por lo que se dará inicio a una inmovilización de los productos y retiro del mercado, según sea el caso.

Leer más: ¡Que no se olvide! Este domingo 31 de octubre termina el Horario de Verano

Esta situación se da, ya que durante el estudio se dio la oportunidad de que las marcas sustentaran y probaran la publicidad que ofrecen en sus empaques, sin embargo no lograron hacerlo, por lo que “se vencen los términos y los vamos a retirar del mercado, la única forma que pueden regresar es cambiando eso en sus empaques”, afirmó.