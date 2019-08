Van por posesión y uso lúdico de la cocaína

Hasta hoy, en ninguna parte del mundo la autoridad había otorgado amparos para permitirle a la ciudadanía poseer, transportar, emplear y usar lúdicamente la cocaína; pero ocurrió en México hace apenas unos días. Un juzgado de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México otorgó a integrantes de la organización civil México Unido contra la Delincuencia (MUCD) dos amparos que ordenan la autorización a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En entrevista para EL DEBATE, Víctor Gutiérrez, coordinador de Proyectos de Política de Drogas en México Unido contra la Delincuencia AC, explicó que la intención de la organización civil que representa está enfocada en que se combata el estigma del tema, se deje de criminalizar a los usuarios y se castigue al crimen organizado: «Es repensar completamente cómo se está abordando el tema de las drogas y redirigir los esfuerzos del Gobierno hacia temas más urgentes», aseveró.

Vía telefónica, Víctor Gutiérrez aclaró que hasta el momento dichos amparos no legalizan la sustancia ni pueden hacerse válidos hasta ser confirmados por un Tribunal Colegiado. Debido a esto, añadió que tampoco MUCD está planteando la masificación de su uso o la búsqueda de la jurisprudencia.

«En las próximas semanas, los tribunales colegiados decidirán si resuelven el asunto, que puede ser que digan no, no se van a dar estos permisos, y no pasa nada, y ahí termina nuestro litigio; o pueden decir: el tema es tan importante que lo debe de atender la Suprema Corte de Justicia, y serían enviados a la corte para que ellos decidan los parámetros», subrayó.

Acciones en políticas de drogas

Desde 2011, MUCD inició una estrategia legal con la que busca terminar la «guerra contra las drogas» para que se reformule la política de drogas en el país y que se redirijan los recursos que se destinan para combatir los crímenes derivados de estas sustancias.

Víctor Gutiérrez agregó que la lucha de legalización de cannabis se inició hace cuatro años, revelando que la sustancia estaba siendo perseguida de una manera desproporcional y que no era un tema de salud pública.

Con la lucha legal se logró crear jurisprudencia en la SCJN, y el paso lógico siguiente se dio en la segunda droga más consumida en México: la cocaína.

«Estamos en un clima de violencia extrema en el país, tenemos al Ejército en las calles, por ejemplo, y al quitarle al tema tabú de la cocaína, el miedo y que no se puede tocar, podemos abonar a que comience el debate. México Unido contra la Delincuencia no sabe al día de hoy si debe haber un modelo regulatorio, qué debe haber; lo que proponemos es el paso más rápido, que se deje de criminalizar a los usuarios y se castigue al crimen organizado», reafirmó.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 presentado por el Gobierno federal, se reconoce de manera textual que «la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no solo por la violencia que ha generado, sino por sus malos resultados en materia de salud pública».

En ese sentido, México Unido contra la Delincuencia ha considerado que el Gobierno se estaría planteando «levantar la prohibición de las drogas que actualmente son ilícitas».

Víctor Gutiérrez agregó que esta Administración es la que mejor ha reaccionado ante el tema y es la que está más abierta a tener otro tipo de discusiones e intentar una forma distinta a la tradicional que había sido la estigmatización y la criminalización de las drogas.

«Entonces, estamos muy positivos. El Poder Judicial de la Federación ha respondido bien a los reclamos que hacemos en materia política de drogas, siempre con un estándar de derechos humanos», concluyó.

MUCD abre dialogo en México

Este enfoque en los derechos humanos en la estrategia del MUCD para abrirse paso hacia una mejor estrategia de combate a las drogas es realmente acertada y de reconocer para el doctor en derecho y fundador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandro Madrazo Lajous, quien en entrevista telefónica para este medio comentó que la organización está siendo pionera tanto en el país, como en el mundo, abriendo un nuevo diálogo en torno al manejo al combate a las drogas en torno a la cocaína, pues hasta ahora la política de drogas en México ha sido prohibicionista, lo que ha priorizado una visión moralista de la situación, «y bueno, pues lo que aquí estamos viendo es la judicatura y la sociedad civil separándose de ese diálogo basado en prejuicios, empezando un diálogo basado en derechos, basados en hechos».

Para Madrazo Lajous, los pasos que ha dado MUCD han sido a la vez prudentes y valientes, y abren la posibilidad de provocar una discusión formal en torno al problema de la prohibición de la cocaína: «En esa prohibición hemos adoptado una política de guerra para contener la cocaína en México de forma que no llegue a Estados Unidos; hemos militarizado nuestro territorio para contener una sustancia en nuestro territorio, haciéndole la chamba a Estados Unidos», señaló.

El especialista calificó esta política como absurda, y tocaría analizar cuál es la política acertada en materia de cocaína para México, «pero lo que vamos a ver es que el mundo no se acaba con este fallo, no se acaba con que tengamos discusiones serias, conversaciones serias, en torno a la regulación de las sustancias, y que la regulación no es de libertinaje; las regulaciones, al contrario, son del estado tomando control de un mercado potencial», afirmó.

En consulta al presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (FAS), Julio Sergio Alvarado Andrade comentó a EL DEBATE detalles en cuanto a las implicaciones legales que este tipo de decisiones pudieran tener en el día a día, a lo que el especialista en derecho coincidió con Gutiérrez al afirmar que esta situación no ocasionaría un alud de amparos por parte de los usuarios de cocaína, puesto que ellos ya saben que, una vez se les compruebe mediante un estudio clínico la adicción a la sustancia, podrían salir libres en caso de detenerles portando la droga: «La Ley General de Salud en sus artículos 478 y 479 acredita la posesión de narcóticos para uso personal. Si soy detenido con dos gramos de cocaína y acredito mediante prueba química pericial que soy dependiente de ella, no pasa nada, no es delito», explicó.

Julio Sergio añadió que lo que sí lograría con estos amparos es impedir que los portadores sean detenidos al presentar ellos un documento que de antemano les acredite como consumidores asiduos de la droga.

Hasta hace unos días, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que México necesita urgentemente reformar su manera de abordar el uso y el consumo de drogas. Detalló que dicho tema no se trata de despenalización o legalización, sino de regulación, bajo un enfoque de salud pública, que reconozca la realidad del país.

¿Qué se hace en México Unido contra la Delincuencia AC?

MUCD es una asociación civil no lucrativa, laica y apartidista que trabaja en favor de la seguridad, la justicia y la paz en México. Gracias al esfuerzo que han realizado durante sus dos décadas de existencia, se han consolidado como líderes en el análisis de políticas de seguridad, legalidad y justicia; la implementación de proyectos de prevención social de la violencia, cultura de la legalidad y empoderamiento comunitario; así como en la incidencia en políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, atención a víctimas, cultura de la legalidad y drogas.

Su trabajo se ha orientado en la generación de mejores leyes y políticas públicas, la formación de ciudadanos responsables y respetuosos de la ley, la prevención del delito a través del empoderamiento comunitario, la atención a víctimas y la profesionalización de las autoridades encargadas de la seguridad pública y la impartición de justicia [mucd.org.mx].