Vanessa, una niña con cáncer, le envía emotiva carta a AMLO

Chiapas.- Una niña de quince años que padece cáncer le escribió una emotiva carta al presidente Andrés Manuel López Obrador donde pide conocerlo.

En la carta la niña de nombre Vanessa dijo que ha llevado alrededor de 29 tratamientos de radioterapia y quimioterapia que no le han funcionado del todo.

La niña de 15 años de edad es de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y espera que las palabras que le escribió al presidente de México Andrés Manuel López Obrador le llegen al corazón.

La carta dice lo siguiente:

"Carta de Vanessa, niña con cáncer al Presidente López Obrador

Hola señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador le escribo para saludarlo y al mismo tiempo pedirle se de el tiempo de leer estas humildes palabras que escribo y dedico para usted.

Soy Vanessa Monserrat Sánchez López tengo 15 años y tengo una enfermedad llamada meduloblastoma (tumor cerebral canceroso maligno) en pocas palabras cáncer, que me ha obligado a llevar alrededor de 29 tratamientos de radioterapia y quimioterapia que desafortunadamente no han tenido el efecto que deseo.

Hoy solo quiero decirle que no es fácil esta lucha pero no me doy por vencida. Tengo el único anhelo de poder conocerlo eso únicamente pido. Aunque muchas personas cuestionan mi deseo tengo mis motivos personales y no pierdo la fe de algún día poder saludarlo y platicar con usted unos breves minutos de mi vida.

Soy una jovencita con tantos sueños que quisiera hacer realidad, tantas cosas que ver, escuchar, reír pero mi fuerza esta puesta en Dios y en mi madre María de Jesús López Brindis que quiero tanto y que me ha apoyado en los momentos más difíciles.

Ojalá estas palabras lleguen no solo a su vista sino a su corazón y pueda escucharme y atender mi petición. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Gracias."