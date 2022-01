Variante ómicron es un riesgo importante de contagios de Covid-19: Investigador UAM

Luego de dos años de la presencia del nuevo coronavirus en el mundo, este nuevo año 2022 inicia con la presencia de la variante ómicron, la cual ha sido comparada con el sarampión por su alto grado de contagio. Esto representa un importante riesgo de contagios de SARS CoV-2, sobre todo en países como México, en donde solo se ha vacunado con esquema completo al 56 por ciento de la población, advirtió el doctor Rafael Bojalil Parra, investigador del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

De acuerdo con el académico de la Unidad Xochimilco de la UAM, la variante ómicron sí es mucho más contagiosa que las anteriores, incluyendo la variante delta, pues lo que se sabe hasta ahora, es que coloniza sobre todo bronquios y la parte superior del tracto respiratorio, a diferencia de las conocidas previamente que lo hacen en pulmones y generan enfermedad más grave.

Lo anterior no quiere decir que ómicron no pueda seguir avanzando hasta pulmones y ocasionar padecimiento grave, sino que el hecho de que sea más contagiosa “implica que la posibilidad de enfermarse es mayor”, advirtió Bojalil Parra. También mencionó que se ha observado que la variante ómicron es menos peligrosa en individuos vacunados, pero no en los no vacunados y, en ese sentido “debemos considerar que en México solo tenemos 56 por ciento de la población con su esquema completo de una o dos dosis”, destacó.

Al respecto, se le cuestionó al académico de la UAM sobre las cifras mostradas por el secretario de salud, Jorge Alcocer Varela, en la conferencia de prensa del presidente AMLO del martes 4 de enero, en la que afirmó que en México el 89 por ciento de la población está vacunada y que el 11 por ciento restante son personas vacunadas con nuevos esquemas, a lo que respondió que esa información está manipulada, pues no contempla a los infantes.

“Esto se llama manipular los datos. Es el 89 por ciento de los adultos, no del total de la población. Tenemos el 56.5 por ciento del total de la población, que es lo que cuenta. Decir 89 por ciento implicaría que los menores de edad no se pueden contagiar ni enfermar. 73 millones entre 129 millones representa el 56.5 por ciento”, dijo el académico.

Refuerzo necesario

Bojalil Parra explicó que “hoy sabemos que CanSino o Johnson & Johnson, que se habían dicho eran de dosis única, no protegen adecuadamente”, y que una tercera dosis de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac o Sputnik pueden evitar que haya mayor índice de enfermedad en la población.

Reiteró que tener 44 por ciento de los habitantes sin esquema completo representa un riesgo importantísimo ante esta variante porque todas las personas, por ejemplo, la mayoría de los menores de edad pueden ser susceptibles a enfermarse. A lo anterior se suma el hecho de que todos aquellos que se vacunaron con CanSino, por ejemplo, todo el personal docente, tienen solo una dosis que no es suficiente “y no hay evidencia que nos indique que esta puede proteger contra ómicron, como sí la hay relacionada con otras vacunas”, afirmó.

Sin embargo, es una excelente noticia la aplicación de Moderna a los profesores y demás personal educativo del país a partir del próximo sábado 8 de enero, ya que si bien no hay datos en campo que indiquen la eficacia de poner el refuerzo con este biológico a los previamente vacunados con CanSino, Moderna ha demostrado ser eficaz para otras inoculaciones, destacó.

En este contexto, el martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la nueva variante ómicron no ha derivado en un aumento en las hospitalizaciones y defunciones a pesar de ser más contagiosa que las anteriores.

“La variante ómicron es, en efecto, muy contagiosa, pero afortunadamente no está demandando hospitalización ni tenemos casos de incremento en fallecimientos. Que la gente sepa esto. También seguir cuidándonos, pero no alarmarnos, que no nos infundan, que no nos metan miedo. Nosotros estaremos informando cualquier situación”, enfatizó. Informó que, de todo el país, solo tres estados —entre ellos la Ciudad de México— han registrado aumento en los contagios, pero no en la ocupación hospitalaria.