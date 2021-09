Vaticano expulsa a sacerdote de Michoacán por enamorar mujeres para tener relaciones

Michoacán.- Un sacerdote católico de Michoacán fue expulsado por el Vaticano luego de que se comprobara que había mantenido relaciones con siete mujeres casadas cuando.

El sacerdote de nombre Toribio de 52 años daba misas en la parroquia de las Guacamayas, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fueron dos de sus víctimas quienes lo denunciaron, una de ellas reveló que el sujeto la sedujo cuando se encontraba tomando un curso en la Universidad Pontificia.

La víctima del sacerdote reveló que este le preguntaba cosas personales, la invitaba a salir y que no decía que no valía la pena que siguiera en el curso si no accedía a sus proposiciones.

"Necesito una mujer como tú, hermosa, inteligente, para no volverme homosexual", le decía el sacerdote a su víctima, también le decía que su "amor" era su estabilidad y animo.

Las relaciones sexuales las mantenían en moteles, luego la comenzó a llamarla en la madrugada y le decía que una de sus fantasías sexuales era verla vestida de monja.

Otra de las víctimas dijo que conoció al cura en un curso bíblico y que le había parecido un sujeto cautivador, por lo que empezaron a tener una relación.

Las denuncias se presentaron en el mes de abril y mayo, pero no hubo una investigación, el sacerdote solo fue enviado a rehabilitación, se cree que puedan ser siete víctimas.