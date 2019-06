Ven alta discriminación hacia comunidad LGBTQ+

Culiacán, México.- Se percibe una certera discriminación hacia la comunidad LGBTQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer y más), según cibernautas, en su mayoría sinaloenses, quienes opinaron en un sondeo realizado por periódico EL DEBATE en las plataformas de WhatsApp y Facebook, el cual fue destinado a explorar la percepción de discriminación y el trabajo del Gobierno hacia la comunidad sexualmente diversa.

Las participaciones en la exploración reflejan el sentir de una comunidad joven de 18 a 29 años, que en conjunto posee estudios de licenciatura y posgrado. Personas defensoras de los derechos de la comunidad no heterosexual y aquellos que difieren con ella dieron su opinión a este periódico sobre los resultados y las preguntas en este sondeo.

Panorama nacional

En el sondeo realizado por EL DEBATE se planteó como primera pregunta lo siguiente: «En su opinión, ¿qué tanta discriminación existe aún en México contra la comunidad LGBTQ+?» De cinco opciones en una escala, la alternativa con mayor número de respuestas fue que notaban demasiada discriminación hacia transexuales, travestis y transgéneros, siendo esta opción además el parámetro mayor en la escala de percepción.

Si bien los datos del sondeo corresponden a una muestra pequeña y no controlada, por llevarse a cabo a través de las redes sociales, no refleja una opinión lejana de la encontrada en el país por el Inegi en su Encuesta Nacional de Discriminación (Enadi) 2017, en la cual la población mayor de 18 años y más opinó sobre el respeto a los derechos de distintos grupos de la población, encontrando que las personas que resultaron con la mayoría de votos desfavorecedores fueron las de la comunidad LGBTQ+, y donde siete de cada 10 mexicanos opinaron que los derechos de las personas trans son respetados poco o nada; el segundo lugar fue ocupado por gays y lesbianas, pues dos terceras partes de las opiniones advirtieron lo mismo.

Dentro de la misma encuesta, 64 por ciento del promedio nacional justifica poco o nada que dos personas del mismo sexo vivan juntas como pareja. En los datos del Inegi para Sinaloa, la proporción fue seis personas de cada 10.

Opiniones diversas

Los resultados del sondeo de EL DEBATE fueron explicados por agentes proderechos LGBTQ+, así como por personas profamilia tradicional, quienes difieren en opiniones con dicha comunidad.

En este contexto, respecto a la percepción del nivel de discriminación, el porcentaje más alto lo obtuvieron las personas trans, Luis Guerrero, quien se especializa en estudios de la diversidad sexual, observó que los resultados de nuestro sondeo son muy similares a la encuesta nacional Enadi, pues la comunidad trans es la que también se percibe más discriminada, con casi el 70 por ciento de respuestas en la consulta digital, puesto que ellos disrumpen con todas las costumbres y el discurso dominante sobre las leyes divinas y naturales:

«Claro que van a contestar que es demasiada más discriminación en los transexuales porque es un hecho, por la cuestión de género. Si bien una persona, un gay, una lesbiana, son aceptados por el hecho de seguir siendo del mismo género, por “no querer cambiar”, sí podría ser la forma de vestir o la cultura; pero en este caso, el trans decide cambiar completamente, y es por eso. Todavía tenemos miedo a lo diferente», dijo.

Género: son las ideas, las normas y los comportamientos que una sociedad o cultura ha establecido para cada sexo, al cual se le asigna un valor y un significado. Sexo: se refiere a las características sexuales, genéticas y fisiológicas con las que se nace (Unicef, 2017). Foto: El Debate

Miguel Elenes, de la asociación Vía Familia, mencionó que habría que preguntarse qué se entiende por discriminación: «Somos una sociedad discriminatoria de antemano, eso nos queda claro, y a veces es necesario separar y dividir ciertos rangos y parámetros de nuestra sociedad para el beneficio de muchos. Yo entiendo que las personas LGBTQ+, que son personas, no son discriminadas como tal, no viven una discriminación». Añadió que eso no es tal, puesto que gozan de todos los derechos que marca la ley y que no hay ningún artículo que diga que ellos no pueden acceder a los mismos derechos.

Polémica en el matrimonio

Sobre la percepción de la actuación del Gobierno estatal en cuanto a por qué no se ha garantizado el matrimonio a las personas del mismo sexo, se obtuvo que casi el 40 por ciento de los participantes de la consulta exploratoria cree que se debe a motivos religiosos; en seguida se obtuvo alrededor del 18 por ciento para el desinterés político; y en el tercer lugar de las respuestas destacó la ignorancia. También se consultó sobre si el matrimonio igualitario debería someterse a consulta, obteniéndose que alrededor de seis de cada 10 personas opinaron que los derechos no se consultaban.

Al tenor de estas respuestas de los consultados, José Antonio López Camelo, representante de Vía Familia, piensa que no habría derecho al matrimonio que defender o legislar, puesto que —en sus palabras— el matrimonio no es un derecho, sino solamente un contrato que, dadas sus características, se hace del interés del Estado legislar en función de la unión hombre-mujer: «Estos grupos han convertido sus deseos y sus gustos en falsos derechos, que ahora amenazan con remover toda nuestra estructura social solo para complacer a estos grupos, aproximadamente el 2 por ciento de la población», declaró.

Lupita Félix, de la misma asociación, respondió algo similar, repitiendo que ni su grupo ni ella estaban en contra de la comunidad LGBTQ+ y que tampoco los discriminaban; sin embargo, no se consideran a favor de que la unión legal entre personas del mismo sexo sea llamada matrimonio: «Defendemos si ellos quieren tener otra figura jurídica, pero no matrimonio. Nosotros los vamos a respetar», afirmó.

Santiago Ventura, defensor de la diversidad sexual en Sinaloa y quien ha llevado al pleno propuestas como la tipificación de crímenes de odio por homofobia, dijo que es falta de educación y de voluntad política, ya que las iniciativas ciudadanas están ahí, pero no se votan y no avanzan. Sobre el matrimonio igualitario mencionó: «Ya hay una orden judicial que está dada y que tiene que acatarse, entonces nosotros esperamos que ya se lleve al pleno, que ya no haya más retrasos y que finalmente se vote esto. La encuesta que ustedes están aplicando lo confirman. Los sinaloenses quieren hablar del tema y están a favor», destacó.

Mariola Rubio dijo que, en el caso de Sinaloa, sí se está legislando, pero no se están haciendo las aprobaciones porque hay muchos intereses de por medio, entre ellos los intereses religiosos: «Yo opino lo mismo que te respondieron, entre más nosotros estamos metiendo reformas a las leyes, y sí, que se legisle en el tema LGBTQ+, mayor es la presión que ejercen los grupos conservadores para que no se haga ningún tipo de reforma», mencionó la activista de la diversidad sexual.

Adopción homoparental

En este aspecto, cuatro de cada cinco de los consultados respondió a favor de que las parejas del mismo sexo pudieran adoptar, arrasando a la otra quinta parte que respondió que no estaba de acuerdo. Sobre esta respuesta, las opiniones a favor y en contra de nuestros entrevistados no se dejaron esperar. Por una parte, el colectivo Vía Familia cree que la adopción no es un derecho de los posibles adoptantes, sino un derecho de los niños: «Es un derecho del niño a recibir lo que no tiene y que perdió en determinado momento: un papá y una mamá. Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo, que ahorita socialmente cualquier persona, inclusive no casada, puede adoptar», mencionó Miguel Elenes, quien está a favor de la familia tradicional.

En contraste, el académico Luis Guerrero señala que en la Ciudad de México, donde las personas no heterosexuales pueden adoptar, se les somete a los mismos requisitos y exigencias que a los heterosexuales, que no a cualquiera se le permite. Añadió que todos merecen tener los mismos derechos ante cualquier situación legal o sentimental, que las personas LGBTQ+ no son seres humanos de segunda, y que se debería tener una regulación similar para todos; que tanto la adopción, como el matrimonio, deberían gestionarse en Sinaloa para la comunidad LGBTQ+ que lo desee. «Los datos que arroja México en la adopción son pocos, la mayoría solo se quiere casar, pero no por ello no van a ser derechos que se legislen, el derecho debe estar ahí para el día que lo quieras ejercer. Al 2018 nada más había 17 adopciones en la Ciudad de México, nueve de parejas gay, ocho de lesbianas, de entre más o menos 10 mil parejas homosexuales casadas hasta ese año», ratificó.

Algunos términos en la diversidad sexual

LESBIANA: una mujer que tiene una atracción emocional, romántica y sexual hacia otras mujeres.

GAY: término usualmente utilizado para definir a un hombre que tiene una atracción emocional, romántica y sexual hacia otra persona del mismo género.

BISEXUAL: quien tiene una atracción emocional, romántica y sexual hacia personas de ambos géneros.

TRANSGÉNERO: describe a las personas cuyo sexo mental o el sentido interno de ser hombre o mujer es diferente del sexo asignado por el médico al nacer.

TRANSEXUAL: se identifica con en el sexo diferente al que se le asignó al nacer y puede estar en proceso de modificar algunas de sus características sexuales a través de tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos, o ya lo ha hecho.

TRAVESTI: gusta de presentar un aspecto socialmente reconocido como del sexo diferente al suyo, utilizando prendas de vestir y actitudes o modificando su cuerpo o sus características sexuales. No implica ser homosexual.

INTERSEXUAL: persona que nace con una combinación de características biológicas masculinas y femeninas, como cromosomas o genitales, que puede dificultar a los médicos la tarea de asignarles un sexo masculino o femenino. Es una variación que sucede naturalmente en los seres humanos y no es un problema médico.

ASEXUAL: se caracteriza por una falta de atracción persistente hacia cualquier género. Se cree que por lo menos el 1 por ciento de la población es asexual. (CNDH 2016, 2018)