Ven incierto regresar el 10 de agosto a clases 

Cd. de México, México.-El Subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio, informó a diputados que es incierto el regreso a clases el 10 de agosto, como está previsto para cursos de regulación antes del inicio del nuevo ciclo escolar.



Señaló que ante lo que llamó la nueva realidad, la Secretaría de Educación Pública (SEP) está impartiendo cursos en Facebook para que las maestras y maestros conozcan todas las herramientas digitales para poder dar clases en forma virtual.

Vamos regresar a la nueva realidad, esto implica que todo cambió, por eso estamos con Facebook, con Google, que no les cuesten los celulares (a los maestros), porque no tenemos la certeza todavía de que regresemos el 10 de agosto, explicó en la sesión a distancia con diputados de la Comisión de Educación.

Reiteró lo dicho por el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, de que las clases presenciales serán posibles sólo hasta que haya semáforo verde en las entidades.

Se regresará en cuanto no haya un solo riesgo en el salón de niños y maestros, eso significa que debe estar completamente en verde el estado, el municipio, y si no, no hay regreso a clases, no vamos a exponer nunca, por ningún motivo, la salud de los niños y niñas y los maestros, explicó el Subsecretario en la reunión.