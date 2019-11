Ves o escuchas que alguien maltrata un animal, puedes denunciarlo

Chihuahua.- Golpear, dejarlos en azoteas, bajo el sol, no darles alimentos, agredirlo, no llevar al veterinario, no atenderlo cuando están enfermos, mutilarlo, dejarlo en el frío, en la lluvia, en la intemperie sin cuidado alguno, son algunos tipos de maltrato animal que podrían hacer que vayas a la cárcel.

Muchas personas desconocen que maltratar a una mascota de manera dolosa es un delito, que se sanciona con una multa o hasta con dos años de prisión si se le causa la muerte.

Los artículos 364, 365 y 366 del Código Penal del Estado de Chihuahua establecen que el maltrato a cualquier animal de compañía implica omitir los cuidados necesarios para su bienestar y poner en riesgo su salud.

Cuando una persona le cause lesiones de manera dolosa a su mascota y ponga en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a un año de prisión y una sanción de 250 salarios, asimismo, en el caso de causarle la muerte, el responsable podrá pasar hasta dos años en la cárcel.

La Fiscalía General del Estado exhorta a los ciudadanos a denunciar cualquier ilícito al número de emergencia 9-1-1, en la página http://pasaeldato.gob.mx/ o al número 089 de Denuncia Anónima, tambipen puedes marcar al (614) 432 05 00 ext. 6052.