Video. Agente de migración compra tamales entre muro fronterizo

Tijuana.- La comida mexicana es riquísima, y los agentes de migración que cuidan el muro fronterizo entre México y Estados Unidos lo saben tanto que compran tamales a mexicanos, así lo captó un usuario de la red social Tik tok.

En un video que fue compartido en Tik tok se ve como un hombre de nacionalidad mexicana le vende a través del muro fronterizo tamales al agente pero antes de que se los pague le dice que los pruebe primero y si no le gustan que no se los paguen, pero ¿quién se negaría a comer un tamal?

¡Pruébalo primero! Si no te gusta no me lo pagas"