Video. Huracán Nora derribó un gigantesco espectacular en Manzanillo, Colima

Colima.- Videos sobre como las olas del mar comienzan a llegar a algunas calles de la ciudad de Manzanillo, Colima, han comenzado a difundirse por redes sociales, así como también lo ha hecho el video donde se observa que un gigantesco espectacular fue derribado.

Alejandro Rodríguez, a través de su cuenta de Twitter (@ARodriguezM_) compartió el video donde se observa que un espectacular fue completamente derribado por los fuertes vientos y lluvias que azotan a la ciudad.

Sobre la caída de este espectacular en Manzanillo, las autoridades municipales aún no han ofrecido información al respecto, no obstante en el video se observa que este cayó en lo que parece ser una barda.

El video de solo 15 segundos de duración muestra como se ve el espectacular derribado, y además exhibe como el enorme tubo que servía de poste para el espectacular se encuentra un poco deforme.

Además, durante el video que fue grabado mientras se conducía a bordo de un auto, se puede ver que la lluvia y el viento fluyen en dirección directa al espectacular, por lo que es posible que las afectaciones que deja el huracán Nora en su paso por Manzanillo, provocara que se venciera el poste.

No obstante, serán las autoridades correspondientes quienes revelaran cuál fue la falla que provocó que el gigantesco espectacular cayera. Por otra parte, debido a que las autoridades no han dado un reporte sobre este inimaginable hecho, se desconoce sí hay personas heridas o no.

Leer más: ¿Cuándo llegará el huracán Nora a Sinaloa?

Cabe señalar que a las 14:00 horas (centro) de este 28 de agosto, de acuerdo a la información que muestra Windy, el ojo del huracán Nora se encuentra sobre el oceáno pacífico, desplazándose en paralelo a tierra firme, casi a la altura de Tomatlán.