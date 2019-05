Video. Sicarios mexicanos le arrancan el corazón estando vivo

México.- Por medio de redes sociales se ha viralizado un video donde un sicario es cuestionado, torturado y asesinado, los hechos sucedieron el el pueblo rural Sahuayo en Morelos.

En la grabación se puede ver al hombre frente a cámara contando que trabaja para el Cartel Jalisco Nueva Generación vendiendo droga y como sicario, y aunque ruega por su vida los sicarios lo asesinan.

En la grabación el hombre también le pide a los jóvenes que no entren al mundo del narcotráfico, y sigue rogando por su vida, posteriormente los sicarios empiezan a hacerle heridas hasta desprenderle la piel.

Le digo a los jóvenes que no crean nada de lo que les digan las personal del CJNG; no te apoyan, no te defienden, te dejan morir solo en la batalla