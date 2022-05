Vinculan a proceso a elemento de la GN por homicidio de Ángel Yael y ataque a estudiantes de la UG

León, Guanajuato.- La tarde del viernes 06 de mayo de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR), presentó las pruebas necesarias para que se vinculará a proceso, al segundo elemento de la Guardia Nacional que fue detenido por haber disparado a cuatro jóvenes estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG), ellos viajaban en una camioneta el pasado 27 de abril, en la comunidad de El Copal, en Irapuato, Guanajuato cuando se suscitó un ataque armado en el que se registró la muerte de Ángel Yael Ignacio Rangel de 19 años de edad y lesiones graves a Edith Alejandra Carrillo Franco de 22 años de edad.

El viernes 06 de mayo se llevó a cabo una audiencia en el Poder Judicial Federal en punto de las cinco de la tarde y terminó a las siete con 15 minutos, los padres de Ángel Yael, Norma Lucía Rangel y Gerardo Campos, estuvieron acompañados de asesores jurídicos de la UG.

Los Hechos, 27 de abril de 2022:

Cuatro estudiantes disfrutaban de una fiesta en la comunidad El Copal, en Irapuato, Guanajuato, este lugar es conocido desde hace décadas por los guanajuatenses como “Territorio Universitario”, esto debido a que presenta cercanía con la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato (UG), por eso, decenas de estudiantes foráneos rentan departamentos o casas cerca de su universidad, años atrás, era común ver las calles de la comunidad ser recorridas por estudiantes a cualquier hora del día.

¿Qué paso el miércoles 27 de abril? Durante la tarde, cuatro estudiantes viajaban a bordo de una camioneta, habían salido de un convivio que se celebró cerca de la facultad de la UG, ellos transitaban por la calle principal de la Ex Hacienda en la comunidad de El Copal, uno de los principales caminos, en el trayecto los alumnos fueron atacados a balazos por elementos de la Guardia Nacional.

Lee más: Sujetos amagan a paramédicos de Cruz Roja y matan a hombre

Los afectados: Ángel Yael de 19 años de edad, murió, Edith Carrillo de 22 años fue lesionada en el brazo, se encuentra en observación y recuperándose en la Unidad Médica de Alta Especialidad T1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en León, también se afectó a Eduardo Ramírez de 19 años de edad y a un estudiante más que prefiere guardar su identidad por motivos de seguridad, Eduardo y el otro estudiante que reserva sus datos, salieron ilesos del ataque.

Alrededor de las siete y media de la tarde del 27 de abril, el ataque ya se comentaba entre vecinos, ya habían arribado a la zona cuerpos de emergencia y de seguridad. De manera extra oficial vecinos condenaban en redes sociales el hecho, acusaban a un agente de la Guardia Nacional de haber disparado contra los jóvenes, y aunque todavía no había una postura oficial, en El Copal ya se sabía lo sucedido debido a que es una comunidad muy pequeña.

Una de las primeras versiones extra oficiales indicaba que la Guardia Nacional le había pedido a los jóvenes que detuvieran la camioneta en la que viajaban y al no hacerlo fue que el agente de la corporación nacional disparó en contra de ellos.

Minutos más tarde, la Universidad de Guanajuato dio a conocer en sus redes sociales el comunicado oficial sobre lo sucedido el 27 de abril:

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, lamentó a través de redes sociales el asesinato del joven estudiante:

El ex presidente de México Vicente Fox, residente en el estado de Guanajuato, también condenó el asesinato:

La Fiscalía General de Guanajuato anunció públicamente el inicio de la investigación sobre lo sucedido:

Rector de la Universidad de Guanajuato pidió justicia:

"Eran doce estudiantes que estaban conviviendo y fueron agredidos particularmente cuatro. No, no (traían armas), de ninguna manera. De la información que tenemos nosotros en este momento, no había motivos para que fueran agredidos, la estructura de seguridad están para brindar seguridad, no para matar a nuestra comunidad universitaria", comentó el rector de la UG.

La Procuraduria de los Derechos Humanos de Guanajuato dio a conocer mediante Vicente Esqueda, procurador de la entidad, que se abrió una queja de oficio para el esclarecimiento de los hechos:

28 de abril de 2022:

La Fiscalía General de Guanajuato, informó que recibió la puesta disposición del elemento de la Guardia Nacional que disparó presuntamente a Ángel Yael, estudiante de la licenciatura en agronomía de la UG, así lo anunciaron a través de redes sociales.

La Guardia Nacional, lamentó el asesinato del estudiante Ángel Yael y se argumentó que el agente que disparó lo hizo por "desconcierto", porque estaban atendiendo un operativo de huachicol cerca de la zona.

"Personal de la Guardia Nacional observó dos vehículos estacionados en un camino de terracería sin poder identificar a sus ocupantes, quienes al percibir su presencia procedieron a retirarse del lugar de manera precipitada, motivo que provocó desconcierto e incertidumbre entre los miembros de este instituto policial, derivado de lo anterior, un elemento de la Guardia Nacional descendió del vehículo en el que se transportaba y de forma unilateral, accionó su arma de cargo en contra de las camionetas que se retiraban del lugar, resultando una persona fallecida y otra lesionada", informó la Guardia Nacional en un comunicado.

Manifestación de estudiantes en Guanajuato, capital:

Durante la tarde del 28 de abril de 2022, cientos de estudiantes de diversas carreras de la Universidad de Guanajuato, se manifestaron en la rectoría de Guanajuato, capital para exigir el esclarecimiento de los hechos en el caso de la muerte de Ángel Yael. La marcha fue encabezada por el Rector de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino.

En la protesta y petición de justicia, alumnos gritaban: “Ángel Yael no murió, la Guardia Nacional lo mató”, expresaron estudiantes de la UG.

El 28 de abril la "Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos", se pronunció ante el asesinato del estudiante universitario:

29 de abril de 2022:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), levantó el expediente de queja CNDH/2/2022/3962/Q por el fallecimiento de Ángel Yael y la agresión a Edith Carrillo:

Familiares y amigos de Ángel Yael lo despiden con emotivos mensajes en redes sociales, también dan el último acompañamiento a seres queridos del estudiante en el panteón “Los Olivos”, ubicado al sur de Irapuato, Guanajuato. Con lágrimas y voz entrecortada los presentes se despidieron del cuerpo en el cementerio, cantando: “Muchacho Alegre”.

En redes sociales sus amigos pidieron a los asistentes: “Les agradecemos mucho si NO visten de negro y si pudiesen vestir vaquero o charro”, publicó Paulina Carrillo amiga de Yael así como familiares que también replicaron el mensaje vía redes sociales.

30 de abril de 2022:

La comunidad estudiantil y la sociedad en general se llevaron la sorpresa del anuncio oficial que se realizó el 30 de abril en el que se dictaminó la decisión de que el elemento de la Guardia Nacional que se había detenido, ya había sido liberado por la orden de un juez federal. El rector de la Universidad de Guanajuato Luis Felipe Guerrero Agripino, manifestó no estar de acuerdo con la decisión.

La Universidad de Guanajuato rindió su postura oficial:

02 de mayo de 2022:

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, informó a primera hora del lunes, en su tradicional conferencia nacional matutina, que no había participado un solo elemento en el ataque, sino dos, por lo que ordenó a la GN poner a disposición de las autoridades correspondientes a los acusados.

El ejecutivo nacional mandó condolencias a la familia de Ángel Yael y aseguró que en su gobierno “no habrá impunidad”, informó también que al elemento de la GN que detuvieron en un primer momento, se le realizaron diversas pruebas, entre los resultados obtenidos, se confirmó que el examen de balística no coincidía con el arma que asesinó al estudiante de agronomía de Guanajuato.

Pero aun así, AMLO destacó que de igual forma el primer agente detenido si había disparado, pero que fue otro elemento quien abrió fuego en contra del estudiante, así lo mencionó a través de su conferencia, comentó que ese segundo agente involucrado ya se encontraba detenido.

Este día la Universidad de Guanajuato convocó al bachillerato y facultades de su sistema educativo, a manifestarse pacíficamente el 03 de mayo, este fue el comunicado oficial que se publicó:

03 de mayo de 2022:

En León y Guanajuato capital, se realizaron marchas pacíficas durante el 03 de mayo, a modo de protesta por la liberación del presunto asesino de Ángel Yael. Las escalinatas de la Universidad de Guanajuato en la capital, fueron pintadas de rojo para simular la sangre derramada del estudiante, los participantes en la marcha vistieron de blanco, a la capital arribaron cientos de alumnos que provenían de León, Celaya, Irapuato y Salvatierra, pero no solamente “Las abejas”, como se les conoce a los estudiantes de la UG, participaron.

También alumnos del Tecnológico de Celaya, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de la Salle Bajío, Universidad Iberoamericana, entre otras.

La madre del estudiante Ángel Yael conmovió a cientos de personas con un emotivo discurso dirigido a los estudiantes: “Desde el cielo mi hijo los estará apoyando. La justicia no se pide a gritos, la justicia hay que aprender a pedirla, ustedes son estudiantes, son personas preparadas, personas de éxito que van a llegar muy lejos hay que usar la estrategia contraria, hay que saber pedir las cosas, gracias por su participación, Dios los bendiga y desde el cielo mi hijo los estará apoyando”, expresó Norma Lucía Rangel, madre de Ángel Yael.

05 de mayo de 2022:

La estudiante de la UG, Edith Carrillo actualmente se encuentra en recuperación en el Instituto Mexicano del Seguro Social en León, en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Número 1, tras haber sido intervenida quirúrgicamente el 05 de mayo.

“La cirugía realizada fue una reconstrucción de escápula y húmero proximal, con colación de placas especiales e injerto óseo”, informó la Delegación en Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social.

06 de mayo de 2022:

El elemento de la Guardia Nacional acusado de dispararle a Ángel Yael, ya fue vinculado a proceso por homicidio y lesiones calificadas, así lo dictaminó el juez federal Efraín Frauste Pérez, quien también determinó el plazo de dos meses más, para que se realicen indagatorias en el caso.

Lee más: Detienen a hombre en Irapuato por trata de personas

Después de una segunda audiencia el juez federal, dictaminó que si existían pruebas suficientes para continuar con la investigación en contra del elemento de la GN, que anteriormente pertenecía a la MARINA. El juez indicó que el proceso puede continuar por los delitos de homicidio y lesiones calificadas, pero no por homicidio en grado de tentativa, porque una bala fue la que mató a Ángel Yael y lesionó a Edith Carrillo, por lo que difícilmente la misma bala podría lastimar a los otros dos alumnos.

El ex marino estaba detenido en el Penal de Puentecillas pero fue reubicado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS Guanajuato", que es una prisión federal mexicana de máxima seguridad ubicada en el municipio de Ocampo, esto porque comunicó a sus abogados privados, que él temía por su seguridad, al estar compartiendo espacio con delincuentes que se presume pertenecían a cárteles criminales, así como también se dedicaban en su momento al huachicol, por lo que el elemento de la GN se sintió amenazado, ya que operaba anteriormente en contra del huachicoleo y había participado en varias detenciones de personas, por lo que pidió se le trasladará, los abogados alegaron esto en su defensa y el elemento ya se encuentra vinculado a proceso en Ocampo, Guanajuato.