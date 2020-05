Vinculan a proceso a ex Auditor duartista en Chihuahua 

Chihuahua, México.-El ex Auditor Superior del Estado de Chihuahua, Jesús Manuel Esparza Flores, recibió dos nuevas vinculaciones a proceso por presunta corrupción.



En distintas audiencias judiciales que se prolongaron por varias horas, Tribunales de Control del Estado lo procesaron tras haberse ejecutado en días pasados dos órdenes de aprehensión por la Fiscalía General del Estado.

La suma de la presunta distracción de recursos por ambos procesos es de poco más de 7 millones de pesos.

El Juez de Control ordenó dos nuevas vinculaciones a proceso al ex titular de la Auditoría Superior de Chihuahua. | Archivo



Dentro de la causa penal 1024/2020, un Juez de Control lo vinculó por presunto peculado en perjuicio del patrimonio de la Auditoria Superior del Estado (ASE), y decretó un plazo de seis meses de investigación complementaria.



Según la indagatoria de la FGE, durante el año 2014, cuando fungía como titular de la ASE, Esparza Flores intervino en la simulación de tres contrataciones públicas de servicios profesionales para apropiarse de recursos estatales.



Se trató de una asesoría y consultoría para realizar un tablero de control de indicadores, con la empresa Comercializadora Wade S.A. de C.V., por la cantidad de un millón 809 mil 600 pesos.



Otra fue la prestación de servicios profesionales de diseño y elaboración de imágenes, logos y videos institucionales con la misma comercializadora, por un millón 682 mil pesos.



Una más fue la asesoría y consultoría para documentar las políticas y procedimientos relacionados con procesos basados en las mejores prácticas existentes y alineados al entorno de la ASE y la normatividad vigente, con la empresa denominada Consultoría Naliso S.A. de C.V, por la cantidad de un millón 392 mil 928 pesos.



En tanto que en la causa penal 988/2020, un Juez de Control lo vinculó por peculado agravado cometido en perjuicio de la Auditoria Superior del Estado de Chihuahua (ASE), y también decretó un plazo de cierre de investigación de seis meses.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, en el 2014 el imputado intervino en la simulación de la contratación pública de servicios profesionales con la empresa Servicios Empresariales Avantgarde S.C. y en el posterior desvío de 2 millones 146 mil pesos.Con estos nuevos casos, el Auditor durante la Administración del ex Gobernador César Duarte , acumula nueve procesos penales en su contra.Jesús Manuel E.F., como lo identificó la FGE, se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el CERESO Estatal de Aquiles Serdán, contiguo a la capital.Entre los delitos que se siguen en su contra, destacan diversos presuntos desvíos de recursos públicos para beneficio personal mediante contrataciones simuladas con empresas del centro del País, cuando se desempeñaba como titular de la ASE y administraba sus recursos, de acuerdo con las acusaciones de la FGE.La ASE es el órgano público encargado de vigilar el correcto uso del dinero público del Estado.De acuerdo con la FGE, los diversos desvíos que se le atribuyen al imputado, acumulan más de 30 millones de pesos.

Según las investigaciones presentadas ante los Tribunales, las empresas involucradas han sido investigadas y declaradas por la Secretaría de Hacienda Federal como Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas, conocidas como "fantasmas", estableció la FGE.

Entre ellas se encuentran, Hinfra S. A. de C. V., Comercializadora Wade, S. A. de C. V., Consultoría Naliso S. A. de C. V. y Servicios Empresariales Avantgarde, S. C., originarias del centro del País.

