Vinculan a proceso a exalcaldesa de León, Barbara Botello, por fraude específico

León, Guanajuato. - Vinculan a proceso por fraude específico a la ex alcaldesa de León, Bárbara Botero Santibáñez, así como a un prestador de servicios que mantuvo durante su administración, de acuerdo a los medios locales, el juez determinó que el servicio no fue completado y no hubo supervisión.

La vinculación procedió tras la investigación por el caso de la contratación de una firma que se realizó durante su gestión, en donde se encontró un pago por 580 mil pesos a favor de una empresa de la cual no hay elementos en relación con el trabajo, asimismo, se investiga a Silva Irene Ortega, quien fungía como representante legal de la empresa involucrada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En una rueda de prensa, la expresidenta municipal resaltó que esto no es una sentencia, sino que solo se trata de un proceso que amplía la investigación que se realiza en su contra.

“Ante supuestas irregularidades que el juez ve en el trabajo de la empresa y omisiones de la administración en cuanto a la supervisión considera que hay que investigar para ver si hay un quebranto en el patrimonio”, señaló Botero Santibáñez.

Leer más: Mario Zamona tan transparente que todos saben que no usa calzonez, dice su esposa Wendy

Luego de una investigación realizada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), la cual derivó en una denuncia penal por presunto daño al erario por una suma de 580 mil pesos, al señalar a la empresa Asesores y Gestores del Pacífico quien dejó un trabajo incompleto del área de Servicios.

“Lo que hoy está pasando es que el juez de acuerdo a las irregularidades al hacer una auditoría y específicamente a esta empresa determina en su informe final que el servicio de la empresa no fue tal, lo cual implica entonces que no se trata de empresas fantasmas; la empresa está constituida legalmente, presentó entregables y recibió un recurso que hay un trabajo supuestamente que no fue completo o no está acorde a lo que considera”, agregó la exalcaldesa.

Según la defensa, así como la misma funcionaria, señalan que la acusación no debe ser de carácter penal sino solo civil. Por su parte, el juez, Juan Alcántar Alemeida en la Sala 3 de oralidad determinó la vinculación a proceso por fraude.

Asimismo, los medios locales señalaron que Botello Santibáñez acumula un total de 46 denuncias entre civiles, mercantiles y penales, a los que se suma este último de carácter penal.

Leer más: ¿Quién es Alan Alcantar y por qué ha causado revuelo en las elecciones de Guanajuato?

También señaló que luego de las ocho horas que llevó la audiencia, los fiscales asignados al caso le ofrecieron un trato, el cual señaló que no aceptó y agregó que no pagará un solo peso, pues se le propuso que pagará el monto por el servicio más el interés.

El proceso de vinculación en contra de Botello Santibánez termina el próximo 11 de mayo, en donde se volverá a citar a audiencia a las partes y continuar con el proceso legal a fin de que se llegue a una conclusión sobre el caso.