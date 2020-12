Violencia en Guanajuato provoca mudanza de japoneses a Querétaro ¿la inversión también se irá?

Guanajuato. - A causa de la violencia e inseguridad que se vive en Guanajuato, los trabajadores de la empresa Nipones abandona sus domicilios ubicados en Celaya y Salamanca, para mudarse a Querétaro, esto ante el impacto que ha dejado estas situaciones que implican un impacto directo a la ciudadanía.

Un total de entre 200 y 300 japoneses que vivían y laboran en el estado de Guanajuato, han decidido dejar los municipios del Corredor Industrial para moverse al estado de Querétaro debido a la violencia.

De acuerdo a medios locales, el cónsul de Japón en Guanajuato, Itagaki Katsumi, dijo que la mayoría de los japoneses que radican en los municipios de Celaya y Salamanca y que rentaban inmuebles estas entidades fueron quienes decidieron mudarse al estado vecino a buscar espacios más seguros.

El Cónsul señaló que para ellos es mejor conducir todos los días una hora o poco más pero tener una calidad de vida más tranquila, además agregó que en Guanajuato se han quedado miles de japoneses que han decidido quedarse pero adaptando su vida aunque resaltó que se les ha recomendado que no se arriesguen.

Katsumi, explicó que Guanajuato sigue recibiendo japoneses quienes arriban al estado para trabajar en la industria automotriz, pero se les hacen recomendaciones como no dejar pertenencias en sus vehículos, no salir con artículos de lujo, como relojes, cadenas, dejar sus equipos de cómputo en casa, no exhibir sus cámaras de fotos, usar lo menos posible el celular en la vía pública o bien no salir solos en las noches.

También señaló que se les indica las zonas de riesgo a las cuales no deben acercarse, algunos debido a que se les conoce como puntos de venta de drogas, así como zonas peligrosas o bien colonias que registran alta incidencia delictiva o problemáticas entre grupos delictivos.

No obstante, señaló que en 18 meses, entre 200 y 300 guanajuatenses decidieron dejar el estado para irse a Querétaro, en donde dejan a su familia y ellos diario viajan por carretera para incorporarse a sus trabajos y luego regresan, esto como medida preventiva ante la violencia.

El Cónsul de Japón señaló que mes con mes mantienen reuniones con la comunidad japonesa que vive en el estado, para ir monitoreando su situación y para insistir en que se cuiden no sólo del tema de seguridad, sino también del sanitario ante la pandemia del Covid-19, señaló el funcionario.

Hasta el momento no se señaló una propuesta de mover las instalaciones de la industria automotriz, sin embargo, los trabajadores han buscado otras opciones de vivienda a fin de evitar situaciones de violencia en las que sus familiares se puedan ver involucradas.

El estado de Guanajuato ha realizado eventos y acciones con el objetivo de atraer inversiones de empresas extranjeras al estado ubicado en el Bajío de México, debido a impulsar la economía de la entidad la cual también se ha visto golpeada por la pandemia del Coronavirus que de momento mantiene el estado en color naranja, un alto riesgo de contagio.

Violencia en Guanajuato no cede

A cuatro meses de la captura de José Antonio Yépez Ortiz "El Marro", quien fuera el líder criminal del Cártel de Santa Rosa de Lima, (Guanajuato sigue siendo el estado con más homicidios de México declaró Andrés Manuel López Obrador), presidente de la República Mexicana.

"Guanajuato nos ha costado mucho trabajo... a pesar d que tenemos a la Guardia Nacional, sigue siendo el estado con más homicidios", confesó AMLO al hablar sobre la violencia que continúa en el estado situado en el Bajío de México y en el cual hasta el pasado mes de julio había 25 mil 262 agentes de las diversas corporaciones de seguridad municipal, estatal y federal.

En el caso del estado gobernado actualmente por el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el mandatario nacional dijo que la violencia ha echado grandes raíces debido a que se actuó en complicidad con las autoridades por aproximadamente 15 años, por lo que incluiría los periodos de los anteriores gobiernos de Juan Carlos Romero Hicks, Juan Manuel Oliva Ramírez, Héctor López Santillana y Miguel Márquez Márquez, quienes también llegaron al poder con la bandera del Partido Acción Nacional (PAN).