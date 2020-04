Virus del Covid-19 está en cartón, plástico y metal

México.- Recientemente, The New England Journal of Medicine publicó una investigación que muestra los resultados del análisis del aerosol y la estabilidad del virus SARS-CoV-2 en superficies.

En la misma se concluye que este virus permaneció viable en aerosoles por el espacio de tiempo que duró el experimento (tres horas), que es más estable en plástico y acero inoxidable que en cobre y cartón, y puede ser viable hasta 72 horas después de la colonización de estas superficies.

En entrevista para EL DEBATE, la doctora Rosa María Wong Chew, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó los grandes detalles que esta investigación arrojó sobre el riesgo de contagio ya no solo de persona a persona, sino de las superficies que tocamos, y la gran importancia de la higiene de estos artículos y el lavado de manos.

Resultados de la investigación

Como ya se mencionó, la doctora Wong confirmó que el virus SARS-CoV-2, generador del COVID-19, sobrevive en superficies con las que tenemos contacto continuo, uno de ellos las monedas por contar con aleación de cobre.

A través de varios medios experimentales se encontró que el cobre lo puede mantener vivo o viable hasta cuatro horas, en aerosol (suspensión de partículas diminutas de una sustancia líquida o sólida en un medio gaseoso, que bien puede ser el aire o cualquier otro gas) puede estar hasta tres horas.

En el cartón, el virus puede ser viable hasta 24 horas, y en el caso de metales y plásticos entre 48 a 72 horas. De ahí la recomendación del lavado constante de las manos, en especial si son personas que están en contacto con una alta cantidad de personas.

«Aquí estamos hablando de puertas, pasamanos, de lugares públicos donde tienen manijas de metal o pueden tener áreas donde hay plástico que mucha gente toca, este virus puede estar hasta tres días viable», señaló.

Explicó que esta información científica nos dice que el virus sí puede estar en cualquier lugar, y por eso su gran capacidad de transmisión, porque el virus permanece en estas superficies o puede estar el aerosol en lugares cerrados.

Por ejemplo, para el aerosol que puede estar tres horas en lugares cerrados en ciertas condiciones de humedad donde no hay ventilación, como el transporte público, si hay alguien que estornuda, genera un aerosol que el resto de la gente puede respirar, por ello la importancia del uso de cubrebocas, pues esto disminuye mucho la capacidad del virus de poder estar en un aerosol en lugares cerrados donde hay más gente, indicó.

La importancia del lavado de manos

En el caso de objetos hechos con carbón, cartón o plástico, en los que el virus puede permanecer durante horas, pues entonces cada que una persona manipule las monedas o el dinero, por ejemplo, debe enseguida lavarse las manos o colocarse alcohol en gel: «Si alguien se sube al metro o al microbús, debe traer su cubrebocas, pero además cuando se agarre de la manija, saliendo, de inmediato debe ponerse el alcohol gel para quitarse la posibilidad de que se pueda haber contagiado, porque si uno toca esa superficie donde está el virus y luego se lleva las manos a los ojos, a la boca o a la nariz, entonces está inoculando el virus», afirmó la experta de la UNAM.

Recomendó que para aquellas personas que al andar en la calle no cuenten de inmediato con agua y jabón, pueden hacer uso del gel antibacterial, el cual debe tener un porcentaje de entre el 60 y 70 por ciento de alcohol, y eso es suficiente para matar a los virus.

Entre todas las medidas que se han anunciado, una que han utilizado otros países es colocar un trapo a la entrada de sus hogares con agua y cloro para limpiar las suelas de los zapatos. Al respecto, la doctora señaló que sí se debe tener cuidado y que puede ser viable: «No sabemos por dónde anduvimos y no sabemos quién estuvo infectado antes que nosotros. Cuando alguien estornuda, se genera un aerosol que tiene el virus, y luego este cae al suelo, entonces ya hay algunos estudios realizados también en la terapia intensiva y en los hospitales y se ha encontrado que donde hay una gran carga de enfermos de COVID, las superficies, incluyendo el piso de los hospitales y de la terapia intensiva, ahí se encuentra el virus y está viable», dijo la infectóloga pediatra.

Agregó que «no está de más tener estas precauciones de cuando llegue uno a casa echarle cloro con agua a los zapatos y cambiárselos y dejarlos afuera, de ser posible».

El celular, vehículo de infección

Sobre el plástico, también usó como ejemplo el uso de las fundas de los celulares. Señaló que, en medicina, el celular es algo a lo que le llaman fómite: «Esto quiere decir que si yo estoy en un área donde alguien está estornudando o estoy tocando todas las áreas que pueden estar contaminadas, y después agarro mi celular, que además tienen funda de plástico, me lo llevo a mi casa, y así tal cual lo introduzco sin hacer una limpieza del celular, bueno, entonces el plástico del celular es el que trae el virus, entonces yo lo introduzco a mi casa con mucha confianza y puede ser que el celular esté infectado, entonces si salgo yo con el celular y lo estoy manipulando mientras yo estoy afuera, sí se recomienda limpiar el celular con una solución de alcohol al 70 por ciento o limpiador comercial».

Sana distancia

Respecto a la sana distancia, permanecer a metro y medio de alguien como mínimo, la doctora explicó que esto es de vital importancia, ya que cuando uno estornuda, las partículas pueden alcanzar una distancia de hasta dos metros o más, incluso cuando alguien habla pueden llegar hasta metro y medio, aproximadamente.

En este sentido, destacó que hay muchas personas que tienen el virus y son asintomáticas, pero sí pueden estarlo expulsando a través de la saliva, por eso lo de la sana distancia y el uso de cubrebocas, enfatizó.

En cuanto al contacto físico entre parejas, la doctora Wong mencionó que si una persona vive con otra y ambas se encuentran cumpliendo la cuarentena, entonces no hay ninguna restricción en el contacto físico, como los besos o los abrazos, pero si es alguien que está constantemente saliendo, la persona que sale puede contagiarse si usa el transporte público o está trabajando: «Sale de la casa y entra otra vez, pues en el momento que le dé un beso a alguien que esté en cuarentena le puedes transmitir la enfermedad», respondió. Por ello, invitó a la ciudadanía a no caer en pánico, pero sí a valorar los riesgos de nuestras acciones con base en esta información.

Es vital el uso de tapabocas

Debido a la permanencia del virus del COVID-19 en forma de aerosol cuando es expulsado por una persona enferma en un ambiente cerrado, la especialista en infectología recomienda utilizar cubrebocas aunque no se esté enfermo, pues es finalmente una forma de prevenir contraer la enfermedad.

El perfil

Nombre: Rosa María Wong Chew.

Cargo: jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Formación académica: médico cirujano por la Universidad La Salle; pediatría médica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez; infectología pediátrica en el Hospital Civil de Guadalajara; maestría y doctorado en Ciencias Médicas por la UNAM; y posdoctorado en la Universidad de Stanford.

Rosa María Wong Chew, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Foto: Cortesía

Logros: certificaciones del Consejo Nacional de Certificación en Pediatría y el Consejo Mexicano de Infectología; Medalla Alfonso Caso y 16 premios nacionales por sus trabajos de investigación.

Trayectoria: es miembro de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México Federico Gómez, de la Sociedad Mexicana de Pediatría, de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica y de la Infectious Diseases Society of America.

Es revisora de artículos para revistas como Vaccine, Epidemiology and Infection, Human Vaccines and Immunotherpeutics, BMC Infectious Diseases, Journal of Medical Virology, Revista de Investigación Clínica, Salud Publica de México, entre otras; lector centinela de Mc Master University, programa MORE (McMaster Online Rating of Evidence), Clinical Relevance Online Rating System.