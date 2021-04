Visita Silvano Aureoles municipio de Aguililla tras semanas de hechos violentos

Michoacán. - A través de sus redes sociales, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, informó que viajó al municipio de Aguililla, esto luego de los hechos violentos que se han presenciado en las últimas semanas en la entidad.

“Me encuentro en Aguililla para dar seguimiento a temas de importancia para la región y el estado, como lo es la seguridad”, compartió el mandatario perredista a través de sus cuentas oficiales, con el objetivo de atender las problemáticas de seguridad que enfrenta el municipio ubicado en Tierra Caliente.

El día de ayer, en los medios locales circulaba información en donde el integrante de la Alianza Federalista señaló que los conflictos violentos en la Aguililla no se resolverán con diálogo, tal como lo señaló el Gobierno Federal, agregó el funcionario.

“Están buscando el diálogo, porque es la instrucción que tienen de arriba, aquí es ‘abrazos no balazos’, se me hace absurdo que le pidan al ejército, o cualquier institución que dialogue con delincuentes que son sicarios, así de fácil, se me hace absurdo, pero los soldados de México son leales y acatan instrucciones”, señaló a los medios el gobernador de la meseta purépecha.

El Gobernador Silvano Aureoles Conejo encabezó en este municipio la reunión con el Grupo de Inteligencia Operativa de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad, donde confluyen instituciones de los tres órdenes de gobierno que estarán dando seguimiento a las acciones.

De igual manera, Ponderó que, ante la situación álgida que se vive en el estado vecino, “estamos monitoreando de manera permanente la región, con especial atención en Aguililla, incluso hemos movido un estado de fuerza muy importante para lo que se requiriera”, destacó.

Asimismo, el mandatario perredista señaló que esta semana las autoridades Federales y Estatales visitan el municipio de Aguililla, para tomar acciones ante los hechos violentos que se reportan en la entidad, a fin de mantener el control de la zona de cara a la jornada electoral del próximo 6 de junio.

En la rueda de prensa señaló que los puntos de riesgo son fundamentales en el radar, son los de Tierra Caliente, un poco más crítico en el caso de Aguililla por los bloqueos, sin embargo, ya se estaba instalado en el municipio general responsable de la 43 Zona Militar y se mantiene la coordinación con la autoridad federal.

“Yo creo que entre el lunes o el martes, tendremos una mesa de alto nivel para analizar la situación, es probable que en los próximos días estaremos tomando algunas medidas”, adelantó Aureoles Conejo, informó en una rueda de prensa.

CJNG toma control en la Aguililla

Desde hace 15 días se registraron enfrentamientos en el municipio de la Aguililla, presuntamente integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ingresarían a la entidad a fin de controlar el territorio que es una pieza clave para las actividades del crimen organizado en la entidad.

Tras jornadas violentas en el municipio, los pobladores pidieron el apoyo de las autoridades federales y estatales para que intervinieran, debidoa que no hay posibilidad de realizar actividades normales, pues los enfrentamientos convierten en campos de guerra entre los grupos delictivos.

Asimismo, párrocos han denunciado los hechos violentos que se registran en la entidad, así como la falta de intervención de las autoridades, piden apoyo y acciones de parte de los gobiernos estatales y federales, pues han robado la tranquilidad de los pobladores.