Visita a la Virgen y pide un milagro: que la vean en EUA

México.- "Mija tómame una foto a mi ¿sí?. Por favor" fue la primer petición que una señora adulta hizo a una de las fieles que acudieron a festejar a la Virgen de Gudadalupe en algún templo de México.

Aunque no se sabe con exactitud en qué ciudad radica la señora de edad avanzada ni cuál es su nombre, la petición se ha hecho viral en las redes debido a que la anciana intenta que la fotografía que le fue tomada sea vista en Estados Unidos, para que llegue a ojos de sus familiares.

Según lo relatado por Nayelly Rosique, la persona que tomó la fotografía, ella se encontraba realizando capturas a la Virgen de Guadalupe y al mariachi que alegremente interpretaba Las Mañanitas en honor a la morenita del Tepeyac, cuando se acercó a ella esta mujer de aspecto humilde.

"Hace un momento que estaba en la iglesia de Guadalupe me acerque a tomar una foto a la virgen y al mariachi que estaba tocando, y a un lado mío estaba está señora me miró y me dice 'hay mija tómame una foto a mi si?, Porfavor'. ¡Claro! No lo dude y le tome unas fotos", relata.

Luego de mirar las fotografías que le tomaron la anciana pide un nuevo favor a Nayelly: "¿Puedes subir esta foto al Facebook para que me vea mi gente?", dijo.

"¿A poco si me voy a ver en todas partes?" preguntó la señora a lo que Nayelly, dice, le contestó de manera afirmativa. "¿Hasta en Estados Unidos?", quizó reamirmar la señora y de nuevo Nalley le respondío que sí.

El interés de aparecer en la popular red social se debe a que sus seres queridos radican del otro lado de la frontera y a ella no le ha sido posible hacerles llegar una imágen en la que se muestre la apariencia con que cuenta ahora, con el paso de los años.

La señora le suspiró y dijo "de verdad quiero que la mire mi gente". Finalmente, por su buena acción Nayelly Rosique recibió una bendición por parte de la anciana, quien a paso lento se retiró del recinto esperando que el milagro de llegar a los ojos de sus familiares se cumpla.