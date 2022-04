!Vive la Judea! 149 años de representación teatral del viacrucis en Purísima del Rincón, Guanajuato

Purísima del Rincón, Guanajuato.- Inició uno de los eventos favoritos de todos los Guanajuatenses, la famosa Judea una tradición que data desde 1872 su origen surgió como un movimiento de teatro popular de contenido profano-religioso, que fue creado por Hermenegildo Bustos, artista Guanajuatense. Hasta el 15 de abril se podrá disfrutar de esta increíble celebración.

Este año 2022 se cumplen 149 años de la popular interpretación teatral, el año pasado la celebración fue llevada a cabo de manera virtual, este año vuelve a las calles como de costumbre, antes de la pandemia Purísima del Rincón reunía hasta 20 mil personas que visitaban el municipio para apreciar el evento, este año se retoma la celebración y se espera nuevamente gran afluencia debido a que la mayor parte de la población de Guanajuato ya está vacunada contra el Covid 19.

El artista de Purísima Hermenegildo Bustos creo esta tradición para darle vida al viacrucis y lo logró. A través de la creación de personajes enmascarados se dio un aspecto más tradicional a esta celebración. Este año 2022 se cumplen 149 años de la popular interpretación.

Las máscaras de madera que utilizan personajes son elaboradas por artesanos del municipio y representan de forma sarcástica al pueblo judío, en especial a la turba que aprehendió y dio muerte a Jesús. Para la escenificación se utilizan trucos para que los actores salgan lo menos lastimados posibles.

El principal personaje de esta tradición es el traidor más odiado y repudiado de la religión católica: Judas Iscariote, aquel discípulo que vendió al hijo de Dios por unas monedas de oro.

Durante los días santos, los habitantes de Purísima salen con las máscaras representativas: Judas, el Ranchero, la Oriental, Malco, el Tiempo, el Diablo Mayor, el Diablo Menor y otros personajes. Es una representación paralela al Vía Crucis, pero con un tono burlón, que desemboca con el deseado final funesto de Judas Iscariote.

En esta procesión y hasta el prendimiento de Jesús, Judas Iscariote porta una máscara blanca, que al día siguiente será negra, figurando una hinchazón provocada por golpes: una desfiguración simbólica como castigo por haber vendido al hijo de Dios.

El Viernes Santo por la mañana está dedicado a la representación de la sentencia, viacrucis y crucifixión de Jesús, hacia las 3 de la tarde, cuando llegue el momento culminante de la Judea: la persecución final de Judas, que termina con su ahorcamiento en el jardín principal de Purísima, a pocos metros del Museo Hermenegildo Bustos.

Cuando todo termina, bajan a Judas de la horca y se va al infierno, pero no sólo él, sino todos los que participaron en la muerte de Jesús. Músicos de Purísima del Rincón, Guanajuato, tocan trompetas y tambores, y se puede apreciar a un Judas perdiendo la razón y desquiciándose a sí mismo por el arrepentimiento, es un evento que sin duda no te puedes perder, visita Purísima del Rincón para que apreciar una tradición de ya casi 150 años, si no puedes acudir sigue la página oficial del Municipio para que no te pierdas detalles de este popular evento.