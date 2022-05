"Voy a morir en tres días": Estudiante amenaza con detonar explosivos en prepa de Tijuana

Tijuana, Baja California.- Un alumno de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas de Tijuana, Baja California, publicó un video en la plataforma Tik Tok en el que amenazaba con hacer detonar explosivos dentro del plantel, provocando la movilización de las autoridades para reducir y evitar riesgos para el alumnado.

En el video que compartió el estudiante, aparece portando el uniforme de la preparatoria antes mencionada, y señala que no han ido a recogerlo, además de sentirse "acabado y destrozado".

"¿Tenemos los explosivos? Sí los tenemos, aquí están. ¿Tenemos la voluntad? No me queda, por eso mismo voy a hacer esta pend... porque ya me voy a morir en tres días", se escucha que comenta en el video.

Asimismo, posterior a esta frase, comenta que aprovecharía sus supuestos últimos días de vida bombardeando el plantel con su uniforme, pues quería que la imagen de la preparatoria quedara manchada.

En el video se puede observar que apunta la cámara hacia dos mochilas donde presuntamente tenía los explosivos para llevar a cabo su plan, por lo que se viralizó rápidamente pero el video original fue eliminado de la plataforma.

Al enterarse de la situación, el director de la institución educativa, Carlos Abel Eslava Carrillo, informó a los estudiantes lo que ocurría, además de dar parte a las autoridades correspondientes, por lo que policías municipales y elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General del Estado (FGE) implementaron el Operativo Mochila Segura en busca de los explosivos, sin embargo no encontraron nada durante este viernes, mientras que el estudiante que hizo la amenaza está plenamente identificado.

Así, se citó a sus padres a la escuela y el director informó que no pasarían por alto los comentario hechos por el alumno, a quien se le brindará atención psicológica con expertos en salud mental y un seguimiento adecuado para que continúe sus estudios pero en la modalidad en línea.