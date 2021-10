Vuelve el “Cañafest” en noviembre a Morelia, uno de los eventos guadalupanos más esperados

Morelia, Michoacán.- Los festejos de los últimos meses del año en Michoacán, de a poco se retoman, luego de más de año y medio de restricciones por la pandemia de Covid-19. El llamado “Cañafest” de la ciudad de Morelia es uno de ellos.

Parte de los festejos guadalupanos que se realizan en la ciudad de Morelia, también conocidos como el “Cañafest”, volverán las inmediaciones del Santuario Guadalupano, así lo confirmó Yankel Alfredo Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento.

Al encontrarse el municipio de Morelia en semáforo epidemiológico verde, la realización de la tradicional verbena en honor a la virgen de Guadalupe sí se podrá realizar, como es costumbre, desde finales de noviembre y hasta el 12 de diciembre, compartió Benítez Silva.

Asimismo, reiteró que se podrá autorizar que todos los comerciantes que participan se instalen en los espacios como las plazas Jardín Morelos y Azteca, la calzada Fray Antonio de San miguel, la avenida Vasco de Quiroga y las cercanías del Santuario de Guadalupe

Sin embargo, aún está por definirse la cantidad de vendedores que se colocarán en esta temporada. Estos detalles serán determinados por la Secretaría de Servicios Públicos y la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), así como la implementación de medidas sanitarias.

"La autoridad delimitará los aforos y nos indicará con claridad las medidas y protocolos para llevar a cabo los eventos”, compartió el secretario.

El pasado 14 de octubre entró en vigor los nuevos acuerdos de movilidad en Morelia, luego de una reunión y análisis por parte del Comité Municipal de Salud, que quedaron vigentes a partir de ese mismo día.

ACUERDO 1. Se autoriza la realización de eventos con un aforo que no supere el 60%, previa supervisión que verifique el apego estricto a las medidas sanitarias. Los organizadores que no observen el aforo estipulado, en lo sucesivo no recibirán autorización para la realización de eventos.

ACUERDO 2. Los establecimientos que cuentan con licencias del giro “C”, observarán un aforo no mayor del 60%, así como las medidas sanitarias de uso de cubrebocas, sana distancia, lavado frecuente de manos y utilización de gel antibacterial.

ACUERDO 3. Aforo de hasta del 80% de la capacidad del recinto en iglesias y centros de culto religioso, balnearios, cines, hoteles, espacios turísticos, restaurantes, centros comerciales y salones de fiestas siempre observando las medidas sanitarias para la prevención del Covid 19.

ACUERDO 4. Continúa la operación de Brigadas de Inspección de Medidas Sanitarias integradas entre la Secretaría de Salud, el Ayuntamiento, y los cuerpos de seguridad Federal, Estatal y municipal para efectos de garantizar los aforos permitidos y las medidas sanitarias aplicables.

ACUERDO 5. Continúa la revisión itinerante del transporte público, en coordinación con COCOTRA, a efectos de constatar 80% de ocupación y uso estricto de cubrebocas.

ACUERDO 6. Se instalará una mesa de análisis para la operación de los eventos tradicionales de los meses de noviembre y diciembre, entre la Secretaría de Salud, el Ayuntamiento, Secretaría de Gobierno y los cuerpos de seguridad Federal, Estatal y Municipal para efectos de garantizar los aforos permitidos y las medidas sanitarias aplicables.