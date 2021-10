¿Y las medicinas? Denuncian desabasto en Hospital Civil de Oaxaca

Oaxaca.-Médicos, enfermeras y laboratoristas acusaron a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) del desabasto de medicamentos, reactivos, personal y recursos para atender correctamente a pacientes en el Hospital Civil "Dr. Aurelio Valdivieso".

Con un paro en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, la decena de inconformes realizó una conferencia este jueves para urgir a las autoridades estatales que surtan lo necesario para operar.

Ernesto Pérez Matus, director de este Centro, afirmó que no tienen reactivos para la identificación de grupos sanguíneos, por lo cual se decidió parar labores, aunque ésto afectará a quienes necesiten transfusiones.

"No tenemos con qué trabajar, no hay reactivos. En este hospital el 40 por ciento de la sangre es para mujeres que vienen a la atención de parto, partos complicados, y Oaxaca es uno de los primeros lugares a nivel nacional en hemorragia materna, tenemos sangre para tres días y no ha llegado ni una gota de reactivos, no hay", expresó.

"Esto afecta gravemente los derechos humanos de la población, refiero muy especialmente a las mujeres embarazadas, de esas mujercitas a las cuales les damos el 40 por ciento de toda la sangre que se dan durante todos los días, de 15 a 20 unidades diarias, no va a haber dentro de tres días, y nadie me ha hablado, qué va a ocurrir, no, no pasa nada".

La enfermera Agustina Salazar Cruz, quien afirmó tener 30 años de servicio, también reclamó que las autoridades siempre les prometen la pronta llegada de lo requerido, pero cada vez que realizan reclamos públicos.

"En la mañana nos mandaron equipos e insumos para laboratorio y nos dicen que en el día llegarán más, pero eso no va a hacer que nos callemos, hemos estado tranquilos esperando la reacción de autoridades, pero no hay respuesta, al contrario, como trabajadores ayer en la asamblea tomamos acuerdos y uno es que ya no vamos a esperar más que nos prometan que nos van a surtir, esto va en contra de una calidad de atención como debe de ser", dijo.

Aunado al a queja del desabasto, los trabajadores del sector Salud también mostraron su desacuerdo en que este hospital forme parte próximamente de la estructura del IMSS Bienestar, de carácter federal.

En respuesta, SSO afirmó que los laboratorios clínicos del Hospital Civil operan de forma normal, pese a la protesta.

"Los laboratorios clínicos del Hospital General 'Doctor Aurelio Valdivieso' están operando de forma normal, con el fin de dar continuidad a la atención que requiere la población más vulnerable", publicó.

Desde ayer, los propios empleados difundieron en redes sociales fotografías de pancartas de protesta colgadas en diferentes áreas del Hospital Civil, en la capital oaxaqueña.

"Se suspende la atención de donadores por falta de reactivo", decía una de las pancartas.

Desde el pasado 22 de octubre, en este mismo hospital se denunció que se pararon las máquinas de lavandería ante la falta de gas para que funcionaran.