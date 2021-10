¿Y los resultados? Beca de Apoyo a la Manutención revelará a los seleccionados en octubre

México.- Será el próximo lunes 25 de octubre cuando los aspirantes que realizaron su registro para la Beca Federal de Apoyo a la Manutención 2021 puedan consultar los resultados y descubrir si son beneficiarios de la misma.

La lista de aspirantes seleccionados podrá consultarse en el área de resultados del apartado Programa de Becas Elisa Acuña de la página web de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), podrás saber si fuiste seleccionado verificando que el número de folio de tu solicitud se encuentre entre la lista publicada.

Es importante recordar que es obligación de los aspirantes capturar en la página del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) la CLABE de 18 dígitos de una cuenta bancaria activa para poder recibir el pago de la beca, este proceso tiene fecha límite para realizarse hasta el 21 de octubre.

La cuenta bancaria debe contar con características estrictas tales como que el/la titular de la cuenta sea el/la becario/a, que permita transferencias electrónicas, retiros y depósitos mayores al monto total de la beca, que la cuenta pertenezca a una institución bancaria que resida dentro del territorio nacional, que la cuenta no sea del banco “IXE”, “Banco Walmart”, “Banco Ahorro Famsa” o “Cuenta Efectiva Jóvenes de Bancoppel”, que no sea una cuenta tipo “Monedero electrónico”, que la cuenta no tenga límite de depósitos al mes y que no sea una cuenta de inversión.

Tras la publicación de los resultados, se realizará un depósito de prueba de un centavo a la cuenta bancaria registrada para confirmar el nombre del beneficiario, y cuando se confirme el depósito se hará el pago complementario de la beca.

“Si el depósito de un centavo es ‘rechazado’, la CNBBBJ notificará dicha situación a través del SUBES, por lo que el/la alumno/a deberá verificar la cuenta bancaria proporcionada y/o corregir la CLABE Interbancaria del 8 al 9 de noviembre del 2021″, explicó la CNBBBJ.

El organismo aclaró a través de su convocatoria que la captura de la CLABE es responsabilidad exclusiva del estudiante, por lo que en caso de que haya un error y no se corrija dentro de los períodos establecidos, la beca será cancelada.

Cabe recordar que el monto total de la Beca Federal de Apoyo a la Manutención 2021 es de 3 mil 600 pesos, que corresponde a la suma de 2 bimestres comprendidos en septiembre-octubre y noviembre-diciembre. Cada bimestre equivale a 1 mil 800 pesos, los cuales serán pagados en 2 exhibiciones.

Leer más: Buzos luchan por salvar maquinaria de empresas por las inundaciones en Salamanca

Esta beca se encuentra dirigida a estudiantes inscritos en una Institución Pública de Educación Superior (IPES) del país, sin embargo tiene priorización para los hombres y mujeres indígenas o afro mexicanos, por autoadscripción; para personas con discapacidad, así como para los estudiantes de localidades o municipios indígenas, de alta o muy alta marginación y zonas de atención prioritaria.