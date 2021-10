¡Y que el mundo ruede! Estos son los estados de México donde la gente es más feliz

¡Meh, meh! Los ciudadanos no son borregos: AMLO se viraliza por imitar a los animales

Los que no se consideran tan afortunados son los pobladores de los siguientes estados:

En los resultados destaca que la población más feliz de México no se centra en una sola región, pues está distribuida en estados del norte, centro y sur.

Una encuesta de Arias Consultores publicada por Revista 32 reveló cuáles son los 10 estados de México donde la gente es más feliz, así como los que no. Este estudio se enfoca en las condiciones sociales y de gobierno de México y fue realizada a personas de las 32 entidades federativas.

México.- La felicidad es algo relativo, unos dicen que se mide por momentos, otros que por lo que tienes, o que simplemente no se mide; unos más, que la felicidad es una meta, otros que es el camino. Lo cierto es que ser feliz es algo bueno y los mexicanos lo saben.

Laura Gerardo Periodista

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Occidente, ahora Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con especialización en Comunicación Organizacional, en la unidad Culiacán, Sinaloa, México. Actualmente me desempeño como redactora de noticias de actualidad de interés local, nacional e internacional en periódico Debate para su sitio web www.debate.com.mx desde 2017. Durante mi estancia en esta casa editora he seguido sucesos relevantes que han impactado de manera significativa a la humanidad desde una perspectiva objetiva, como conflictos entre gobiernos y violencia, así como desastres naturales que han provocado lamentables pérdidas. Asimismo, he transmitido historias inspiradoras a los lectores, muchas de ellas por ser de carácter social donde se requiere de la solidaridad y unión ciudadana. Comprometida con las causas sociales, la libertad y la verdad. El mundo evoluciona y la sociedad es cada vez más exigente de información; de ahí radica la importancia de comunicar.