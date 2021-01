"Ya no espero nada del gobierno federal": El Bronco denuncia los nulos apoyos de la Federación durante la pandemia

Nuevo León.- De nueva cuenta, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", dio a conocer que la entidad que gobierna no ha recibido apoyos por parte del gobierno federal durante la contingencia sanitaria por Covid-19 para atender a los ciudadanos que se contagien de dicho virus.

A pesar de que respaldar a todas las entidades en materia de salud pública y, más aun en el contexto de la contingencia sanitaria por SARS-COV-2, es una obligación del gobierno, El Bronco denunció que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sido empática con las familias nuevoleonenses y no ha hecho llegar las herramientas necesarias para que, tanto el personal medico como los pacientes contagiados, puedan hacerle frente de forma debida a la pandemia.

Jaime Rodríguez, "El Bronco", externa su preocupación ante el panorama de la pandemia de Covid-19 en Nuevo León/ Fuente: @JaimeRdzNL

No obstante, a estas alturas del problema, el mandatario estatal ya perdió las esperanzas de que algún día a Nuevo León le lleguen los apoyos que por ley le corresponderían, puesto que ya no espera que la actitud del mandatario federal cambie de alguna forma, acusando que la politización por parte de López Obrador y todos los funcionarios pertenecientes a su gabinete es la causa principal por la que al estado no arriban los suplementos necesarios.

Duranta la conferencia del secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, en la que se dan a conocer las cifras Covid-19 en la entidad, misma que en esta ocasión contó con la presencia de Jaime Rodríguez, el funcionario público hizo de conocimiento público que Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, le mandó un mensaje en donde le hizo saber que el próximo jueves 7 de enero se llevará a cabo una reunión de la CONAGO (Conferencia Nacional de Gobernadores) requerida por "un gobernador que preside la Comisión de Salud"

En este sentido, Rodríguez Calderón enfatizó que tal invitación le había parecido extraña, puesto que el gobierno federal está intentando evadir la responsabilidad que le toca en el contexto de la pandemia de Covid-19, declarando que la Federación es la responsable de lo que ha ocurrido durante todos los meses que ha durado la pandemia y asegurando que los gobiernos estatales han estado haciendo lo que han podido, estando atentos de solventar todo aquello que el gobierno del creador de Morena ha dejado de lado. (De nuevo El Bronco ataca a AMLO: "El presidente siempre miente")

En relación a los apoyos que Nuevo León se ha tenido que costear con sus mismos recursos públicos, el mandatario estatal señaló que en la entidad se han hecho más de 350 mil pruebas diagnosticas de SARS-COV-2, de las cuales solo han recibido 27 mil por parte del gobierno federal.

Por su parte, tocante a los insumos de los pacientes contagiados, Jaime Rodríguez aseguró que han "recibido cero apoyos", situación que ve imposible que cambie debido al manejo politizado que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha realizado con la contingencia sanitaria. En este tenor, El Bronco aseveró que desde su gobierno siempre se ha destacado que el manejo de la crisis de salud es una responsabilidad de todos los órdenes de gobierno, por lo que Nuevo León ha tenido que emplear sus recursos para poder costear todos los gastos derivados de la gestión de la pandemia.

Ya entrado en la materia, el mandatario estatal arremetió contra el ejecutivo federal, asegurando que mientras este prefiere gastar los dineros en construir cosas que "no van a servirle a México" (El Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Santa Lucía), su administración lucha por sacar adelante, de la mejor forma posible, las diferentes crisis causadas por la catástrofe que ha supuesto del Covid-19.

Jaime Rodríguez declaró sentirse incrédulo de que se tengan que "hacer banquetas, puentes u obra pública" en vez de preservar la salud de los mexicanos, cosa que en estos momentos resulta lo más elemental. Es por ello que aseveró que van a trabajar para evitar que el sistema de salud se venga abajo en la entidad.

Por último en relación a este tema, el funcionario público declaró que ya no espera nada del gobierno de López Obrador. Aun así, externó su deseo que en este 2021 el gobierno federal abra los ojos y decida ayudar a los estados, para que, de ese modo, los sistemas de salud se sigan sosteniendo.