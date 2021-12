¡Ya tiene dueño! Gana mexicano casa frente al mar en Playa Espíritu de Sinaloa

Ciudad de México.- La majestuosa casa en la Playa Espitiru fue entregada a el afortunado que se ganó el premio principal del Gran Sorteo Especial No. 252 de la Lotería Nacional y convocado por el Gobierno Federal en beneficio de la sociedad mexicana.

Así lo dio a conocer la Lotería Nacional a través de un comunicado que el afortunado, fue el comprador del tiraje con el número 1211497 de la Ciudad de México, quien se llevó este pedacito de edén localizado frente a las costas del Pacífico, en Playa Espíritu, Sinaloa y que posee un valor de 28 millones 956 mil pesos.

Tras los resultados dados por los niños gritones de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia Calderón directora general de este organismo, indicó que este sorteo, en especie y efectivo, entrega esta noche a través de su Premio Especial, una casa con frente al mar en Playa Espíritu, Sinaloa, tres premios de cinco millones en efectivo y 200 lotes ecoturísticos y, recalcó, que las utilidades serán destinadas para apoyar al Gobierno de México en la construcción de la presa Santa María.

Además agradeció a toda las personas que colaboraron en la venta de billetes tanto físicos como electrónicos, así como a todos los miembros que conforman la Lotería Nacional.

Por su parte el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, el gerente de Diseño de Planes, Pedro Huerta Illescas señaló que este sorteo pone al alcance de los mexicanos diversos lotes rústicos y reconoció que la iniciativa del Gobierno de México permitirá reorientar los recursos y redefinir a Playa Espíritu como un destino ecoturístico, en armonía con sus atractivos naturales y en beneficio de los sinaloenses.

La Lotería Nacional detalló que este Sorteo Especial contó con un total de 20 mil premios en especie y efectivo, con un valor total de 297 millones 866 mil 198 pesos, destacando el premio de una casa con frente al mar, en Playa Espíritu, Sinaloa con un valor de más de 28 millones de pesos, misma que fue otorgada al ganador con el No. 1 211 497 y se distribuyó para su venta en Ciudad de México.

Mientras que otro gran premio que tuvo ganador fue el segundo premio de cinco millones de pesos, el cual correspondió al billete de No. 1 307 767 y se distribuyó para su venta en Ciudad de México. El tercer premio en efectivo, también con valor de cinco millones de pesos, correspondió al billete de No. 1 793 790 y se distribuyó para su venta en Ciudad de México. El cuarto premio en efectivo, también con valor de cinco millones de pesos, correspondió al billete de No. 0 369 473 y se distribuyó para su venta en Ciudad de México.