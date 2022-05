Yahir llega este 10 de mayo a festejar a las mamás en la feria de Morelia

Después de una exitosa participación en “Tu cara me suena”, programa que concluyó ayer sus transmisiones en Las Estrellas, el ex académico interpretará ante las y los michoacanos, distintos temas como: “Alucinado”, “Llegaste a mi vida”, “La locura”, “Fue ella, fui yo”, “El alma en pie”, “Contigo sí”, “No te apartes de mí”, “Amiga”, “Detalles”, entre muchas más.

Eliza Flores Reportera Web

Me conocen como Eliza Flores, soy egresada de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde pequeña tuve la curiosidad de trabajar para revistas de divulgación científica. Comencé con la fotografía durante el 2020, lo que me llevó a formar parte de un medio local llamado Changoonga.com, donde me desarrolle como fotoperiodista y participe como co conductora en la radio a través del 91.5 FM. Desde el 5 de abril del 2022 ingresé a laborar para El Debate, desempeñando el puesto de Reportera Web, cubriendo el estado de Michoacán.