"Yo gritaba ayuda pero nadie me ayudaba", llorando contó Yaz como era maltratada antes de morir

Puebla.- El día de hoy ha salido a la luz un video de Yatziri, una niña de siete años que murió a causa del maltrato infantil y abuso sexual al que era sometida por parte de sus familiares en Puebla, en la grabación la pequeña relata llorando como era maltratada por sus tíos enfrente de su mamá sin que esta dijera o hiciera algo para evitarlo.

En la grabación se ve a Yaz, como la llamaron los médicos que la atendieron cuando estuvo hospitalizada, contándole a una mujer como era golpeada por sus familiares, se puede notar en la mirada y voz como la niña se decepciona al relatar que su mamá no hizo nada para evitar que le pegaran.

¿Y tú mamá?... no me ayudó, no hizo nada, no dijo ya déjenla, déjenla en paz, no dio nada, se quedó ahí sentadita en la mesa nada mas calladita.

Al preguntarle quien le había pegado ella comentó que fueron sus tíos, además de que ellos le estaba echando la culpa de algo que ellos hicieron, sin contar que fue.

Me dijeron que ya me callara... fueron mis tíos quienes hicieron eso y me estaban echando la culpa a mi y por eso me pegaron

También relata que una persona de nombre Gonzalo les dijo que él hablaría con ella pero en vez de eso tomó un cinturón y le pegó en varias ocasiones, ella gritaba por ayuda pero nadie la escuchaba.

Ahí tenía en cinturón y lo agarro para pegar, yo gritaba pero no me escuchaba nadie, yo decía ayuda pero nadie me ayudaba

Cabe recordar que el 21 de agosto la niña fue ingresada al Hospital Margarita del IMSS ya que tenía colapsado un pulmón y presentaba hemorragias internas a causa de los golpes a los que era sometida, lamentablemente perdió la vida el 29 de diciembre, ella le decía a los doctores que no la curará que prefería morir. ("No me curen, quiero morir" dijo Yatziri de 7 años antes de morir vìctima de maltrato y abuso)

Anteriormente la niña ya había ingresado al hospital en varias ocasiones, en el mes de abril del 2020 fue internada ya que presentaba daños en sus intestinos, en febrero fue internada por quemaduras en sus glúteos por lo que le tuvieron que hacer un injerto ya que tenía destrozado el músculo.

Desde finales del 2019 Rafael, padre de Yaz, tenía su guarda y custodia, así como la de su hermana menor llamada Mitzi, la cual murió de manera misteriosa en junio del 2020, un juez determinó que él era apto para el cuidado de las infantes ya que se había presentado un video de que la madre se realizaba cortes en los brazos enfrente de ellas, cosas que nunca se comprobaron por las autoridades.

Yaz vivía en casa de su abuela paterna, junto con su padre y la nueva pareja de él, la cual se encuentra prófuga de la justicia al igual que un tío de la menor, quien, al parecer, fue el que abusó sexualmente de la niña.

Desde el 26 de agosto los padre de Yatziri se encuentran detenidos y recluidos en un centro penitenciario, la madre había solicitado su liberación para ver a la niña en el hospital pero ella se negó a verla, ya que su padre le decía que todo lo malo que le pasaba era por culpa de ella.

Padres de Yaz fueron detenidos desde agosto por la Fiscalía de Puebla/Foto: FGE

El 26 de junio Mitzi, hermana menor de Yaz, murió, fue encontrada en su cama sin vida, la necropsia arrojó que había sufrió bronco aspiración mientras dormía, pero tras la muerte de Yaz se reabrió el caso para investigar si también fue victima de maltrato y/o abuso.