“Yo no soy una buena mujer”: Victoria Equihua, ganadora del 2do lugar en Copa América de Poetry Slam

Morelia, Michoacán.- “La escritura y la poesía, como muchas partes del arte y muchas otras partes de la creación, se nos fueron negadas por mucho tiempo. Tenemos este derecho y hasta este acto de venganza histórica de tomar las palabras, de utilizarlas y compartirlas”: Victoria Equihua.

La poeta michoacana Victoria Equihua es una habitante de la palabra que explora desde sus orígenes en la tenencia de Capula, en Morelia, Michoacán, lugar donde escuchó sus primeras letras habladas en voz de su madre, contadora de sus cuentos favoritos. Años después, la artista se convertiría para muchas mujeres en un referente de resistencia a través de su poesía.

“Para mí es muy importante contar que soy de Capula. Hablar que, en esos espacios rurales, en estas tenencias, en los espacios no urbanos, hay personas que estamos creando. Nombrar lo que las mujeres vivimos en las comunidades rurales”, comparte Victoria para Debate desde la capital michoacana.

“Ha sido políticamente muy importante contar que ahí habemos personas vivas, mujeres sintientes, pensantes, que tenemos un montón de cosas qué decir. Y que todas nuestras historias son bien valiosas para contar y para ser escuchadas”.

De cabellos negros y sonrisa amplia, la poeta de 25 años asegura que la poesía la tomó por sorpresa, sin imaginar que lo que comenzó como un ejercicio de exploración personal, hoy pueda compartirlo con mujeres de Michoacán y otras partes del mundo a través de la palabra.

“Para mí cobra mucho sentido el hacer poesía cuando mi historia se entreteje con la historia de otra. Es un sentimiento muy bonito el hecho de saber que no estamos solas, que incluso en nuestras narrativas, en nuestra creación, en nuestra manera de nombrarnos, no estamos solas; hay otras que están ahí habitando, incluso los dolores, habitando la misma herida que una tiene; en el momento que se comparte con la otra creo que empieza a haber un proceso como de sanar y cuidar esa heridita”.

La poesía de Victoria Equihua la ha llevado a concursar de manera nacional e internacional con otras, otros y otres poetas, obteniendo su más reciente premio por el segundo lugar en la Copa América de Poetry Slam en Río de Janeiro, Brasil.

“Más que el segundo lugar, lo más bonito es nombrar que las que llegamos a los cuatro primeros lugares somos mujeres y traíamos narrativas muy contestatarias, de protesta también. Nombrábamos y contábamos lo que cada una habita en sus geografías, en sus historias. Lo que cada una ve en su realidad”.

“Porque más allá de los premios o de los lugares, se tejió una red muy amorosa. Ahora nosotras conocemos la existencia y la palabra de la otra y eso no se borra. A eso no se le puede dar un primero o segundo lugar. ¡Yo ya gané con eso!”.

Son dos poemas lo que la artista identifica como de mayor impacto en sus participaciones: “Lista de compras” y “Sé una buena mujer”.

En el primero de ellos, Equihua comparte y transforma su propio grito de independencia: “A mí el grito de independencia no me significa, la patria no me significa; más que gritar ‘¡Viva México!’, a mí me llena decir ‘¡Vivan mis amigas!’, ‘¡Vivan las maestras que dan clases!’, ‘¡Vivan las mamás que están ahorita resistiéndolo todo!’”.

El segundo texto nombrado “Sé una buena mujer” es una consigna entre lo que debería cumplir el rol de una una mujer y una rebelión constante por no serlo.

El poema “nace de una incomodidad de esta carga histórica; de una serie de lugares y oficios que tenemos que llenar (las mujeres), que nos han ido construyendo como las únicas maneras de no solamente ser una mujer sino, además, ser una buena mujer”.

“Yo no quiero ser una buena mujer, yo no soy la hembra, yo no soy la que pare, no soy la cuidadora. Yo también soy el ‘American dream’. Soy este cuerpo que sobrevive cada día, esta piel de colores, esta cintura inmensa, estas manos que amasan y escriben, soy la resistencia…”, comparte Equihua a través de la Flup en Brasil como parte de su participación.

A las mujeres creadoras de todo el mundo, la artista llama a escribir y compartir su sentir a través de la escritura o cualquier otra disciplina u oficio que disfruten, a sabiendas que de que todo lo expresado también es valioso.

“Que sepan que la creación también es un espacio para nosotras. Y que poco a poco vayan descubriendo a su yo creadora, a su yo poeta, bailarina, actriz, cantante”.

Lee más: Disuelven caravana migrante; serán trasladados a 10 estados

Con respecto a la poesía, asegura sigue viva en cada rincón del quehacer cotidiano, como en el solo acto de vivir, y manda un abrazo a todas las mujeres creadoras en resistencia.

“La poesía está ahí viva; está en tanto que nosotras nos mantenemos vivas porque vivir también es una resistencia y me parece un acto tan valiente y tan rebelde cuando nosotras hablamos, decimos, enunciamos y creamos. Abrazo gigante a todas las que están hablando, haciendo, creando cualquier cosa en cualquier lugar del mundo”, finaliza.