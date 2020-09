Zoológicos de México lamentan renuncia de Víctor Toledo en la Semarnat

Sinaloa.- La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México lamenta la renuncia de Víctor Toledo a la Semarnat, debido a que mientras los gobiernos del primer mundo están conscientes de que el medio ambiente es el tema prioritario que debe marcar la agenda actual y de las próximas décadas, en México se trate de una secretaría más cuyo titular en turno debe ceñirse a la ordenes e intereses del Presidente de la República.

El presidente de la AZCARM, Ernesto Zazueta, cuestionó en este sentido la renuncia de Víctor Toledo como titular de la Semarnat , quien al igual que su antecesora, Josefa González Blanco, es una persona profesional y preparada en la materia , pero quienes han tenido que salir por no coincidir con la política ambiental del titular del presidente López Obrador y de sus asesores más cercanos.

Para desgracia de nuestro país, hoy ni la expertis ni la trayectoria ni los resultados, son lo que importan, el medio ambiente y la protección de nuestros recursos naturales, no son prioridad y el gobierno federal los ha dejado muy claro, expuso.

Víctor Toledo renunció a la Semarnat por cuestiones de salud este lunes 31 de agosto. | Especial

Más allá del argumento de que Toledo Manzur deja la secretaría por cuestiones de salud, es de muchos sabido las críticas que hizo hacia la Cuarta Transformación y las inconformidades que tenía con la Secretaría de Agricultura de Desarrollo Rural (Sader) por el uso del glifosato; por el rechazo de la construcción de la cervecera de Constellations Brands en Mexicali y el asunto del Tren Maya, que no es cosa menor.

Víctor Toledo hizo lo que tenía que hacer comportarse como un secretario de Estado; trabajar, defender y luchar por y para el medio ambiente utilizando sus conocimientos en la materia, aseveró el presidente de AZCARM.

En México hay al menos 560 conflictos relacionados con el medio ambiente, lo cual quiere decir que estamos en una severa crisis socioambiental. Y la segunda es que Toledo Manzur se confesó muy preocupado por los polos de desarrollo que desencadenará el Tren Maya en cada estación.

Muchas organizaciones nos hemos opuesto a este costoso proyecto porque científicamente sabemos que afectará a diversas Áreas Naturales Protegidas y a cientos de especies de fauna silvestre, muchas de ellas en peligro de extinción. Y el ex secretario Toledo lo sabía, por eso hoy más que nunca todas las organizaciones y asociaciones civiles involucradas en el manejo de recursos naturales debemos estar vigilantes de las acciones del gobierno, y trabajar duro para impedir en la mayor medida posible más daños y destrucción, agrega.

Añade: "De poco sirve que se ponga en marcha el programa de reforestación más importante del mundo, si no se apuesta por energías renovables, si no se frena el uso de plaguicidas como el glifosato, y si la mayor apuesta del gobierno es un proyecto invasivo como el Tren Maya. Si para nuestro gobierno el tema ambiental no es prioridad , para todos los mexicanos no puede dejar de serlo”, concluyó.

