e-POWER: Nissan trae a México autos eléctricos que no necesitan parar para recargarse, así funcionan

Las paradas en una estación de carga para abastecer de energía a un auto eléctrico son tema del pasado, con e-POWER, el innovador sistema de motorización eléctrica desarrollado por Nissan, podrás seguir tu camino sin preocupaciones y a una velocidad que de lenta no tiene nada, gracias a que su fuente de poder es un motor a gasolina. Con esta nueva tecnología se podrá vivir una experiencia de conducción totalmente nueva, tanto que no se puede comparar con ninguna forma de conducir que haya existido anteriormente, según la empresa automotriz japonesa.

“En México no hay infraestructura para tener un eléctrico”, “Son coches lentos”, “La potencia solo se puede obtener con un motor a gasolina”, estas opiniones se tomaron como punto de partida para que Nissan quisiera mejorar los automóviles de esta gama ya existentes, es por ello que el nacimiento de su tecnología e-POWER tiene como objetivo conquistar a los inconformes que aún no están convencidos del poder eléctrico y de sus beneficios. “Es una rebelión ante algo que ya existía pero que no era suficiente”.

¿Qué es e-POWER de Nissan y cómo funciona?

e-POWER es una tecnología 100 porciento eléctrica creada y patentada por el fabricante de automóviles Nissan que brinda una aceleración poderosa, una operación silenciosa y una experiencia de manejo excepcional.

¿Cómo funciona? Las ruedas son impulsadas por un motor eléctrico, mientras que un motor generador a gasolina se encarga exclusivamente de recargar la batería del vehículo mientras manejas para que nunca tengas que conectarte a la electricidad.

Además del motor 100 porciento eléctrico, e-POWER incorpora un inversor que tiene la función de convertir la corriente continua entrante en corriente alterna, para así pasar la energía desde el propio motor a la batería de iones de litio. El motor es accionado con la energía proporcionada por la unidad suministradora, compuesta por un motor de gasolina y un generador. Gracias a esta revolucionaria energía eléctrica se logra una conducción fluida y perfeccionada.

“Conducir empleando solo el motor eléctrico alimentado por la batería, permite disfrutar de una experiencia de conducción ágil y tranquila”.

¿Cómo funciona la tecnología e-Step de Nissan?

e-POWER simplifica la forma de manejo gracias a su tecnología e-Step, con la cual aceleras y desaceleras utilizando el mismo pedal ofreciendo una conducción más cómoda y emocionante en cualquier tipo de camino. Al momento de soltar el acelerador entra en funcionamiento el sistema de regeneración de energía. A través de este sistema podrás maximizar la eficiencia de autonomía.

En resumen, estos son los 5 atributos de e-POWER de Nissan

Motorización eléctrica: A diferencia de un híbrido, los vehículos equipados con e-POWER son completamente impulsados por un motor eléctrico, pero que a su vez se alimenta de un motor a gasolina.

Experiencia de manejo única e inesperada: Gracias a su aceleración lineal, proporciona una potencia y fluidez que te harán sentir como si fuera la primera vez que te pusiste detrás del volante.

Revolucionará la industria automotriz: Es una tecnología exclusiva de Nissan, y México es el primer país de la región en el que se comercializará. Se vivirá la emoción eléctrica a otro nivel.

Es Fun to Drive: Con la tecnología e-Step simplifica la forma de manejo acelerando y desacelerando con el mismo pedal ofreciendo una conducción más confortable.

Tiene eficiencia de autonomía de primer nivel: La motorización de e-POWER es más eficiente que un motor convencional en condiciones de conducción humana.

¿Cómo se siente manejar un automóvil con la tecnología e-POWER?

Manejar un vehículo con la tecnología e-POWER es una experiencia emocionante y potente, diferente a cualquier otra, gracias a su aceleración lineal en la que no existen los cambios ni las revoluciones, la experiencia de manejo se vuelve única y liberadora, pero al mismo tiempo no es tan sencilla de describir, según quienes ya la han probado. Ahora imagina cómo sería para los que aún no conocen nada sobre el tema de los eléctricos, una total genialidad.

Si tienes más dudas sobre esta nueva tecnología, únete al motor del cambio en e-POWER.mx o entérate de las últimas novedades en las diferentes redes sociales oficiales de Nissan. Únete a la rebelión.

