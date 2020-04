Inútil: La utilización de guantes en vía pública contra Covid-19

Ciudad de México.-El Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, resaltó que no sirve de nada utilizar guantes quirúrgicos ya que la enfermedad solo entra por lugares más expuestos como ojos, nariz y boca.

“Guantes, no tiene ningún sentido, estar usando guantes quirúrgicos en la vida pública; el vigilante de una compañía, el repartidor; no tiene ningún sentido de protección. ¿Por qué razón? Porque el virus no entra por las manos, el virus entra por nariz, boca y ojos”, comentó.

Domingo 12 de abril 2020.

Comentó que, pese a que puede dar una falsa sensación de protección, en realidad no es útil.

“Si yo tengo los guantes tengo envuelta la mano, pero al cabo de unos minutos es como si fuera la mano misma, y si alguien me da la mano sobre mi guante y esa persona está infectada y a través de sus manos me transmitió los virus, me los pasó a la superficie del guante, más tarde, cuando yo me talle los ojos, o me toque la cara con el guante, también me voy a contagiar”, agregó.

Recalcó que hasta el momento ninguna evidencia científica que demuestre que la utilización de cubrebocas o alguna otra indumentaria en personas sanas reduzca el riesgo de contraer la enfermedad.

“Debe quedar muy claro, no es una medida útil de protección para la persona susceptible que quiere evitar que le caiga el virus encima, porque al quedar descubiertos los ojos, esas es una razón, ahí puede entrar el virus. La otra razón sumamente importante es tener el cubrebocas todo el día lo que lleva irremediablemente es a que uno se sofoque, se acalore, le pique y continuamente se esté tocando la cara y entonces hay un fenómeno que se llama compensación del riesgo, porque estoy haciendo un mecanismo que va a favorecer la infección”, detalló.

Agrego que en muchas ocasiones se puede aligerar la confianza de las personas, al llevar cubrebocas o guantes, creen que ya no deben de cuidar su sana distancia.