“pin@$%# locas, histéricas”, así se expresa profesor de la BUAP de las mujeres

Puebla.- A través de las redes sociales se difundió un mensaje de audio misógino, que luego fue atribuido a un profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). En el mismo material se escucha a un hombre insultar a las mujeres y calificarlas de “histéricas”.

Dicho audio supuestamente fue grabado por el maestro Alberto Carrillo Canan, quien fue acusado por usuarios de redes sociales de ser un misógino, homófobo, racista y xenófobo.

"Las feministas están bien pinches putas locas, como son histéricas así, loquísimas, el gobierno está denunciando que van a llevar sopletes, tubos", se escucha en un audio la presunta voz del profesor.

Leer más: Caos en Av. Álvaro Obregón por una exclusiva tienda de tenis: Drop Shop

En el material difundido por el presidente de Wikimedia capítulo México, José Flores. En este se escucha al docente exclamar una serie de insultos hacia el género femenino, incluso, dijo que todos tienen que tolerar las "las pendejadas de las mujeres".

"No me extrañaría que estas pin@$%# locas agredieran a algún tipo que pase por ahí y que el tipo se las regrese, que se las madreé y se arme un ped%#. Ahorita todo el mundo está tenso, y yo entiendo que también los hombres no tenemos porqué aguantar las pen@#% de las mujeres, de esas pinches locas, porque están locas realmente, son unas pinches histéricas".

Junto al material audiovisual aparece una captura de pantalla de la supuesta conversación de WhastApp, donde el docente en cuestión expuso su presunta percepción hacia las feministas y sus movimientos.

Esta denuncia pública ocasionó que docenes de estudiantes y ex alumnos a quejarse son las autoridades de la benemérita universidad, además de acusarlos de proteger al docente.

Ante esta situación, la BUAP emitió un breve mensaje para informar que el caso fue turnado a la Oficina de la Abogada General.

Leer más: Angélica salió a buscar a su hijo y desapareció en Sonora: piden ayuda para localizarla

"Gracias por la confianza de visibilizar este tema. Para nosotros también es muy importante atender estas denuncias. El caso ya fue turnado a la Oficina de la Abogada General BUAP. En estos días se tendrá una resolución que estaremos informando", expuso en un twiit.