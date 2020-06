10 mejores altavoces portátiles con Bluetooth

Los altavoces portátiles con Bluetooth se han puesto muy de moda en los últimos años, no solo por su buen funcionamiento si no que además son un gran aliado a la hora de escuchar nuestra música y le dan el toque de diversión a nuestras reuniones. Si aún no tienes uno o estás por adquirirlo, aquí te mostramos los mejores 10 altavoces portátiles con Bluetooth para que elijas al que mejor se adapte estilo y gustos.

1. Bose SoundLink

Desde la piscina hasta el parque o el patio, el altavoz Bose SoundLink proporciona un sonido portátil de rango completo donde quiera que vayas. La avanzada tecnología de Bose incluye un gran sonido en un pequeño altavoz resistente al agua. Cuenta con una textura de silicona sensible al tacto que no permitirá que se te caiga de la mano cuando estés en movimiento.

2. AXESS

Axess combina estilo, creatividad y funcionalidad. Tiene un sonido excelente con un subwoofer de cuatro pulgadas que produce graves intensos. Todo esto está empaquetado en un pequeño altavoz en forma de lata fácil de transportar. Si está buscando el altavoz Bluetooth portátil perfecto, lo acaba de encontrar.

UE Wonderboom

Escucha tu música como nunca antes con Ultimate Ears WONDERBOOM, la bocina Bluetooth súper portátil con un sonido sorprendentemente grande que es claro, nítido y lleno de graves grandes y hermosos. Con 10 horas de reproducción y un diseño totalmente resistente al agua, puedes llevarla a la ducha, a la piscina, a la playa y a cualquier otro lugar.

Sony SRS

Reproduce tus canciones y listas de reproducción favoritas desde tu smartphone en cualquier momento y lugar. Con el Sony SRS, podrás disfrutar de un sonido de gran calidad dondequiera que estés, tanto si estás patinando como pasando el rato en el parque. EXTRA BASS para un sonido profundo e impactante. Diseño compacto y portátil. Autonomía de hasta 6 horas. Resistente al agua para un uso sin preocupaciones.

JBL

El JBL es un altavoz Bluetooth impermeable con todas las funciones para llevarlo contigo a todas partes. Transmite música de forma inalámbrica a través de Bluetooth hasta 5 horas de sonido continuo. Cuenta con diseño resistente al agua y ofrece a los amantes de la música la oportunidad de llevar su altavoz a la piscina o a la playa. JBL también ofrece una experiencia de llamada de teléfono clara gracias a su altavoz con cancelación de ruido integrado. Diseñado en un diseño compacto con 12 llamativos colores para elegir.

Amazon Basics

Altavoz portátil Bluetooth Amazon Basics, cuenta con alcance inalámbrico para reproducir música de hasta 10 metros, gracias a sus 2 altavoces internos de 2,5 vatios y 2 controladores de rango completo le da un excelente calidad de sonido. Proporciona unos bajos potentes sin distorsión, incluso con el volumen más alto.

TXG

TXXG con controladores duales de alto rendimiento y soporte mejorado, le brindará estéreo de cuerpo completo. No importa si es en interiores o exteriores, puede brindarte un maravilloso disfrute musical y disfrutar de las canciones MP3 con audio de conexión AUX.

Xiaomi Original

Xiaomi Original ofrece hasta 5 vatios de sonido limpio e inmersivo que puede llevar a casi cualquier lugar. Con un diseño elegante que combina en la oficina, en la casa o en una fiesta. ¿Quieres experimentar un sonido potente y portátil en cualquier momento y en cualquier lugar? ¡Cómpralo ahora!

Echo Plus

Echo Plus ofrece un sonido de alta calidad con tecnología Dolby que incorpora un Hub Zigbee y un sensor de temperatura. Escucha música, haz preguntas, llama a cualquiera que tenga un dispositivo Echo o la app de Alexa, entérate de las noticias, los resultados deportivos, pronósticos del clima y mucho más.

Tronsmart Force

Esta Bocina con drivers de 40 vatios, radiador pasivo y potentes bajos ofrece un sonido estéreo impresionante. Su función portátil hace que no solo se puede colocar en interiores, sino que también se puede guardar en su mochila o enganchar en una bicicleta, lo que le permitirá disfrutar de su tiempo al aire libre con la mejor música.

