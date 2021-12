2021: Un año de resiliencia para las mujeres

Un año de retos, transformaciones, obstáculos, pero también de resiliencia, luchas y logros fue el 2021 para las mujeres. Sin duda la salud mental impactó a muchas personas y hubo que hacer pausas para recobrar el aliento y entender más sobre los autocuidados y también quedó más claro cómo falta un cambio en los institutos de salud pública para poder atender a la población con este tipo de problemas.

Los más frecuentes relacionados con la ansiedad y la depresión; las jefas de familia —que debieron combinar las jornadas de trabajo, la escuela en casa y los cuidados del hogar— han vivido momentos complicados y aún quedan pendientes para ellas en el renglón de políticas públicas; las activistas continuaron luchando por las muy diversas causas que abanderan con coraje y valentía, como lo es el combate de la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes que también se acrecentó durante la pandemia y que ha cobrado tantas vidas; las mujeres siguieron buscando a sus desaparecidos como siempre lo han hecho con o sin pandemia; las estudiantes debieron tomar fuertes decisiones como continuar o no con sus estudios o bien apoyar en la economía de sus familias o el cuidado de sus hermanos. Las mujeres definitivamente no pararon, pero en muchos contextos no avanzan, sino que retrocedieron años en la igualdad ganada.

Por ejemplo, de acuerdo con la Cepal, desde antes de la pandemia, las mujeres en América Latina y el Caribe dedicaban el triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado (en casa), lo cual se ha incrementado en el contexto de la Covid-19, además de que se redujo el empleo y los ingresos para ellas. La directora de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, dijo que 20 millones de niñas podrían haber abandonado la escuela después de esta pandemia en todo el mundo.

Leer más: ¿Qué significa el color de la ropa en año nuevo?

En esta edición especial presentamos las reflexiones de cinco mujeres de diversas edades y contextos, quienes colaboraron con sus textos para ELDEBATE y expusieron situaciones que vivieron o trataron en sus profesiones desde la psicología, la investigación sociológica, el arte, la docencia y cuidados, así como la educación para personas sordas.

Hablemos de... tiempo de sanar heridas, por Diana Jazmín Martínez Sandoval

Cada día de este año 2021 que está próximo a terminar se ha convertido en un caminar que ha llevado a enfrentar diversas situaciones a cada familia, muchas adversas, pero también de grandes cambios positivos en cada uno de los integrantes de su hogar.

Nada ha sido fácil y eso queda claro para todos, cambios laborales, pérdida de familiares, escuela en casa y después aceptar una presencialidad llena de incertidumbres que paso a paso ha ido generando la adaptación de cada contexto.

Un año que ya venía siendo fracturado por uno anterior que marcó cada hogar, que llenó cada corazón y cabeza de emociones encontradas, con heridas sin el tiempo de sanar, pero con la necesidad de avanzar, crecer y mantenerse activos, aun cuando las fuerzas y motivos fueran pocos, había que continuar.

Esto se veía reflejado día con día en cada contexto familiar, los cuales se convirtieron, en muchos casos, en campos de batalla que tuvieron que adaptar un mundo exterior a la vida, necesidad y contexto de cada familiar, hijos que empezaron a quedarse solos porque papá y/o mamá tenía que salir a trabajar o por el contrario hubo quienes tuvieron que adaptar su mundo laboral en casa y aun así descuidar el desarrollo y avance de sus hijos, hermanos mayores cuidando de sus hermanos menores aunado a sus obligaciones escolares, madres de familia que tuvieron que cambiar su papel de ama de casa por aquella que tenía que apoyar cuestiones escolares, adaptar espacios en casa, atender necesidades de cada integrante, mediar y ser pilar entre un mundo de emociones para que no se desbordara ese hogar, donde se vivieron o siguen viviendo alegrías, tristezas, frustraciones, ausencias, enojos y tantas otras experiencias que han marcado sus vidas.

Nada volverá a ser igual, después de todo este proceso que como sociedad se ha tenido que vivir, sin embargo, la oportunidad de avanzar ahí está frente a cada uno de ustedes, de fortalecerse como personas en el aspecto personal y después en el aportar, compartir y proteger a los otros, como parte ya de una necesidad.

Es verdad que se ha vuelto indispensable aún en la distancia, el encontrar nuevas formas de comunicarse y expresar su sentir ante los demás, el valorar hasta los más mínimos detalles de todo cuanto les rodea, aprender a ser resilientes, adaptándose a cada cambio que se generaba día con día para tener una estabilidad emocional, que difícilmente se podía conseguir un año atrás.

Quizá se pueda considerar todo este tiempo y vivencias como algo adverso, pero también nos brindó la posibilidad como personas de reflexionar ante cada etapa o circunstancia vivida, dando también la oportunidad de encontrar grandes momentos y motivos favorables tanto en lo personal como en lo familiar para avanzar. Descubriendo durante este tiempo la esencia de cada integrante en su hogar al observarlos bajo una lupa distinta, reconociendo sus potenciales y áreas de oportunidad, fortaleciendo en ellos la empatía, el amor, la confianza, el respeto, la comunicación, la disciplina y todos aquellos valores que se habían ido perdiendo al dar por hecho que al salir de casa los aprenderían en otro lugar.

Lo cual hizo que este año se convirtiera en una oportunidad de crecimiento, reflexión, entrega y acompañamiento para la mayoría de la sociedad, apreciando la esencia de lo que realmente es importante, como son la familia, la compañía, los abrazos, las palabras de motivación, la convivencia, el trabajo, el agradecer y valorar cada instante de vida con salud.

Pero también nos invita en este próximo año 2022 a reestructurar expectativas de vida, establecerse metas claras y concretas que estén dentro de sus posibilidades realizar, depurar todo aquello que está de más en sus vidas tanto en el aspecto material como emocional, valorarse a sí mismo dando prioridad a su cuidado personal, ejercitarse, comer sano, nutrirse física, mental y espiritualmente desde la perspectiva que cada uno desee, pero siempre enfocados en fortalecer su estabilidad emocional. Lo cual tendrá como resultado un crecimiento personal, aportar a quienes les rodean solo cosas positivas y por ende fortalecernos como sociedad.

¿Y si lo encuentro qué? ¿Mujeres u hombres en la búsqueda de nuestros desaparecidos?, por Ivonne Karely Martín Larrañaga

Las identidades femeninas como sujetos políticos ha sido un proceso largo y difícil para las mujeres en México. En el entorno machista que históricamente se ha presentado en América Latina, ellas tuvieron que abrirse camino en los espacios públicos politizando sus roles tradicionales de género, como el de madres, esposas e hijas, tanto que sus acciones políticas están directamente relacionadas con su papel político y social dando una transformación en el mismo.

Lo hacen de distintas maneras, ya sea en lo individual, lo social, lo colectivo, institucionalmente o en su día a día. La participación de las mujeres en las asociaciones civiles se ha notado con mayor fluidez. Las actividades de estas asociaciones civiles han destacado en la búsqueda de personas desaparecidas, en específico de familiares desaparecidos.

El papel de las mujeres en materia de búsqueda de personas adquiere una relevancia distinta a la de los hombres, no solo en la conformación de sociedades civiles, sino también como líderes de los colectivos y organizaciones. La vinculación de las mujeres como líderes ha dado lugar a un incremento en el acceso de las mujeres al ámbito público y a empoderarse como dirigentes de organizaciones.

Pues la participación de las mujeres en las asociaciones civiles ha tenido relevancia en tanto que ellas conforman los equipos de rastreo y búsqueda.

Sin embargo, su papel como líderes de estas organizaciones se ha visto opacado por las figuras masculinas. Las mujeres son quienes de forma mayoritaria en México y especialmente en Sinaloa, lideran los grupos de búsqueda, transformando su dolor en un problema visible en la agenda pública. El papel del Estado como represor ha derivado en la creación de organizaciones para la participación de las mujeres desde la sociedad civil, tales como comités de madres y familiares de presos políticos y desaparecidos en México, siendo no solo líderes sino también las voceras de este problema en la opinión pública internacional, en las agendas locales y en las políticas de desaparición.

Es aquí donde surgen ciertas preguntas que es hora de cuestionarnos: ‘¿Qué condiciones dan lugar a que la mayoría de líderes sean mujeres y qué circunstancias originan a que el hombre tenga poca intervención en el rol de liderazgo?, ¿qué dificultades tienen las mujeres en el proceso de búsqueda de familiares en un ambiente masculino y patriarcal?, ¿se espera que las mujeres que buscan cumplan un compromiso con su rol de género en la sociedad?, ¿la forma de llevar el duelo tanto de las mujeres y los hombres influyen en su proceso de búsqueda?’.

En pocas palabras: ¡¿dónde están los hombres en esta lucha tan importante?!

Si bien es cierto que los hombres en sus diversas actividades denunciaron a las personas desaparecidas y que la mayoría de desaparecidos son hombres, la verdad es que no trascendió de forma significativa hasta que las mujeres empezaron a organizarse y a liderar la exigencia por la búsqueda de sus familiares en México. La labor de búsqueda es realizada por madres, esposas, hermanas, hijas y tías de las y los desaparecidos. Según el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC, más del 90 % de la participación es de mujeres.

Es por todo esto que el problema surge no solo de un tema de terror como es la desaparición de personas que impacta de manera social, cultural y psicosocial a las familias, también el tener una mayor revelación en las cuestiones de género, dando un enlace a la mujer comprendiendo su visión en torno a la búsqueda. El hecho de que haya una serie de conflictos en el cual las mujeres tengan que asegurar un bienestar familiar y sientan ese peso que posiblemente la misma sociedad inculca lo convierte en un problema entre dos géneros.

No es correcto que normalicemos que las madres o mujeres sean las responsables de la búsqueda de sus (y nuestros) desaparecidos, esto afecta en nuestra sociedad; porque lo convertimos como parte de nuestra cotidianidad, una costumbre o tradición de que la mujer es la que tiene que asegurar el bienestar de cada miembro de la familia y mantenerla junta, así como el preguntarnos ¿por qué son ellas y no ellos?, es algo que nos debe de generar ya una nueva visión para una evolución social necesaria en el mundo que nos rodea.

Romper para crecer, por Sara González Cisneros

Este año inició con un bombardeo de pensamientos y cuestionamientos sobre qué iría a pasar durante los siguientes 12 meses. Trajo consigo una fuerza abrasadora acompañada de una corriente contraria de incertidumbre.

Cumples 27. Y aún no has hecho nada, -me dijo.

Como años anteriores (y para no perder la bonita costumbre), había replanteado la idea de abandonar mis proyectos personales y mi carrera artística. Puedo nombrar ese sentimiento como berrinche, depresión o ansiedad, pero sirve como catalizador de mis más profundos miedos.

Y cuando el miedo se presenta, lo que dicta mi corazón es vencerlo.

Comparto de forma breve, mediante las siguientes palabras a todas aquellas personas que se sintieron perdidas, a mis alumnos, aquellas que abandonaron sus proyectos por miedo, dejaron de creer en sí mismas, entre otras, las enseñanzas y luchas que trajo consigo este 2021, con la esperanza que alguien se sienta identificado y comprenda que siempre se puede seguir adelante.

Al primer trimestre lo definió una frase que a lo largo de mi vida había leído, pero nunca comprendido: “Ten cuidado con lo que deseas, porque se puede convertir en realidad”.

Aprendí que muchas veces se presentan las oportunidades para nosotros, pero no nos encontramos listos. Y no existen culpables, simple y sencillamente son lecciones.

Asimismo, que el cuerpo merece descanso, una pausa. Y este es un acto totalmente revolucionario ante un mundo que nos exige día con día labores extraordinarias, no equivocarnos, ser constantes, crear cada minuto, ser innovadores.

Morí en el primer trimestre para transformarme en reflexión y sombra.

Durante el segundo, mis compañeras fueron las plantas. Había caído enferma, desesperanzada y culpándome diariamente por mi falta de fortaleza ante un mundo laboral.

Entonces retorné a la tierra y comencé a enfocarme en mis proyectos.

Los siguientes tres meses se caracterizaron por una lucha constante con mi yo creadora, y todas las creencias de desmerecimiento que cargaba conmigo.

De sorpresa me llamaron para formar parte de un programa y exponer de forma individual. No resultó como esperaba.

Pareciera que las recompensas no existen o solo son actos romantizados. La desesperanza, depresión y ansiedad volvieron con más amplitud.

Así que, me di a la tarea de enfocarme completamente en mí, en abandonar todo lo que creía sobre estructuras, premios, exposiciones.

Y a raíz de eso, comencé a florecer.

Los siguientes tres meses significaron total aprendizaje. Me inscribí a talleres en línea, aprendí a pedir ayuda, formé lazos y redes de apoyo con mis amigas creadoras, compartí mis miedos y sané heridas pasadas.

Me concentré en mí y en un instante agradecí por la fuerza creadora con la que nací.

Comprendí que la lucha con mi yo creadora no existe. Es una convivencia. Así comencé a amarme y amar a otros, respetar mis tiempos y sus tiempos. Acepté que las expectativas que los demás esperan sobre mí, no son mías.

A partir del tercer trimestre, algunas emociones sanaron y con ello se presentaron muchas puertas, ventanas, universos.

Tuve la oportunidad de impartir un taller en línea a servicio de comunidades por todo el país. De forma rápida, se transformó en un espacio de sororidad, deconstrucción, de amor, tolerancia, reflexión.

Finalizando el taller, mi trabajo se extendió hasta Querétaro, por medio de una residencia. Aprendí la fuerza de la tierra y la importancia de la paciencia a través del Mármol Queretano; la dedicación y amor hacia la investigación, por medio del maestro Rafael Interno Silva; la fortaleza y resistencia por medio de la maestra Dolores. Y pude compartir mis conocimientos y mi amor por la gráfica en comunidades por medio de una intervención artística.

Ahora más que nunca estoy completamente segura de que todo aquello que se hace a partir del corazón —sin buscar dañar a alguien— se expande de formas inimaginables.

Metamorfosis, por Lai Hing Audelo

“Cuando la oruga entra a la fase de pupa no lo hace para volverse larva, sino para transformarse en mariposa”. Estamos a punto de acabar el 2021 y estas fechas suelen ser inspiradoras para detenerse un momento y reflexionar.

Me imagino que este par de años, para muchos de nosotros fue un viaje en la montaña rusa. La primera vez que me subí a una no sabía qué esperar, las opiniones de quienes bajaban eran tan diferentes que no podía hacerme una idea concreta, así que no me quedó de otra más que subirme y tener mi propia experiencia.

Al nacer no podemos elegir nuestro género y quienes nacemos siendo mujeres traemos una enseñanza de tarea múltiple. Nos educan para hacernos cargo de la casa, de los hijos, del marido y hasta del trabajo porque un salario no alcanza. Y cada una de esas actividades a su vez implica múltiples tareas. Es pesado, es tedioso, parece imposible pero lo conseguimos, elegimos lograrlo.

Encontramos equilibrar nuestra carga diaria, pero se nos agregó el factor pandemia e iniciamos la caída de la montaña rusa. Mandaron a nuestros hijos a clases virtuales sin saber cómo serían, sin tener el equipo ni los medios necesarios para conectarnos; nos quedamos sin empleos o con jornadas reducidas; perdimos contacto físico y nos olvidamos del cuidado mental.

Empezó a brotar lo disfuncional de nuestra sociedad, pero fuimos resilientes y logramos salir adelante, pero así como en la montaña rusa hay subidas y bajadas. Lo importante no son las veces que nos lleven arriba y abajo, o si nos dan otra vuelta antes de que acabe la feria, sino la decisión de cómo tomar lo que se nos presenta.

Escuchando a mis seres queridos veo lo que representa este tiempo. Cada uno tuvo su propio sube y baja de emociones, el encierro dejó al descubierto muchos problemas sociales que vivimos día a día, seguimos con un atraso que va más allá del tema económico. Pero considero que pensar en lo negativo es un desgaste de energía y prefiero centrarme en lo positivo.

Como mamás nos tocó convivir más con los hijos, acompañarlos en sus clases virtuales, estar al pendiente de las actividades que les dejaban mientras seguimos al pendiente del hogar, del quehacer y de la comida.

Como maestras nos convertimos en estudiantes para aprender de las nuevas tecnologías y poderlas aprovechar, nos quebramos la cabeza para diseñar clases y materiales digitales, planeamos tres veces más y nos volvimos locos con los mensajes y envíos de tareas extemporáneos.

Como desempleadas o de jornada reducida nos tocó buscar mil maneras para salir adelante, ya sea vendiendo algo u ofreciendo algún servicio; averiguando cómo hacer para sobrevivir el día.

Este 2021 simboliza el salir de la zona de confort. El covid nos sacudió bastante y nos obligó a reacomodar nuestra vida y nuestra rutina. Bien nos avisaron que no habría una vuelta a lo de antes y me parece excelente, es la oportunidad que se nos presenta para animarnos a intentar cosas nuevas y averiguar si nos resulta.

Es un año de resultados, de buscar y encontrar cosas que no esperábamos. De levantarnos y darnos cuenta de la fuerza que tenemos. De ver que la educación multitarea que nos imponen nos ayuda a salir adelante. De vencer cada uno de los obstáculos que nos van surgiendo.

Este 2021 fue de oportunidades que se nos presentaron en algún momento y nos hicieron dudar porque inevitablemente pensamos en la familia porque como madres, nuestras decisiones repercuten en cada uno de los miembros, así que se deben pensar más de una vez, visualizar los posibles panoramas y consultar con los afectados.

Para algunos pudiera parecer que la mujer se paralizó en diversos aspectos, pero cuando la oruga entra a la fase de pupa no lo hace para volverse larva, sino para transformarse en mariposa.

Educación bilingüe para sordos, un derecho, por Alejandra Álvarez Hidalgo

La educación bilingüe para niños sordos es indispensable, se debe tener un aprendizaje temprano de una lengua, es decir, la lengua de señas mexicana, ya que se tendría el mismo desarrollo que un oyente utilizando la lengua oral. Con la diferencia de que se trabaja con una lengua visual, y esto a su vez facilita el proceso de aprendizaje de una segunda lengua; una vez que se ha consolidado el desarrollo de la primera lengua, se puede construir su primer vínculo para el aprendizaje escrito, por lo tanto, se debe potenciar al máximo, la primera lengua a través de la enseñanza de la lectura y de la escritura.

He vivido en carne propia la ausencia de una educación bilingüe, mi educación básica la hice en una escuela destinada solo a sordos, pero donde el personal no dominaba LSM, concluí la educación básica sin haber logrado los rasgos del perfil de egreso relacionado con el español escrito. También he observado a alumnos sordos que han pasado situaciones similares, como la ausencia de la adquisición de la primera lengua y carencia del segundo idioma como español escrito; y como consecuencia se ha complicado el desarrollo de saberes relacionados con los contenidos de la enseñanza, así como los conocimientos y habilidades.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad no garantiza la educación de los niños y adolescentes sordos, ya que se derogó el artículo que garantizaba el derecho a la educación bilingüe de la comunidad sorda, ¿quién levantará la voz para reclamar nuestro derecho? SOMOS NOSOTROS, NUESTRA COMUNIDAD... por eso surgió el Movimiento en Defensa de la Educación Bilingüe para Sordos.

El 25 de octubre de 2019 fue un día importante para la comunidad sorda extendida, ya que en la Cámara de Diputados se presentaron 250 personas interesadas y simpatizantes, incluyendo a los líderes sordos de diferentes estados. En el foro se expusieron las necesidades y manifestaron las ideas sobre estas dos leyes; el comité de Mebisor ha asistido a presentar las exigencias de la educación con calidad para los niños, niñas y adolescentes sordos; también expusieron dos padres de la familia (escuela particular y pública) sobre las experiencias hacia sus hijos sordos en las escuelas. Por último, el Mebisor ha entregado las iniciativas a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables; y de Niñez y Adolescencia.

Durante el confinamiento debido al covid-19, las actividades políticas y la lucha de la comunidad sorda se vieron afectadas al suspender las actividades que se venían realizando, sin embargo, el comité del Mebisor estuvo en contacto constante con la Comisión de Grupos Vulnerables para poder avanzar con la iniciativa de ley que se les presentó y que es la misma propuesta que se presentó en la marcha de la comunidad sorda en 2019.

Ya con las modificaciones se presentó ante la Comisión de Grupos Vulnerables, el cual fue aprobado por unanimidad y turnado a la mesa directiva y puesta en consideración ante el Pleno de la Cámara donde también fue aprobada por unanimidad el día 10 de febrero de 2021. La minuta pasó al Senado de la República, ahí estuvimos en contacto con la Comisión de Grupos Vulnerables del Senado, la minuta fue turnada a comisiones.

Leer más: ¿Estrés, genética? Por qué salen canas jove y cómo evitar su aparición

Y el día 8 de octubre, el comité y miembros del Mebisor se presentaron en el Senado a exponer el dictamen, el día 4 de octubre de 2021 ante el pleno de la Cámara de Senadores se ha aprobado, se ha turnado a la Cámara de Diputados a revisar la redacción del dictamen. Así estamos a la espera del dictamen y que se ponga a consideración ante las Cámaras.