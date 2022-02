5 cosas que debe hacer todos los días para tener dientes limpios, según un dentista holístico

A veces olvidamos lo importante que son nuestros dientes en nuestra vida cotidiana y no los cuidamos adecuadamente. Nuestro nivel de confianza disminuiría si nuestra sonrisa no es la misma. No hay que olvidar que la salud oral tiene un impacto e nuestra salud general la cual contribuye a enfermedades como la diabetes, endocarditis y enfermedades cardiovasculares.

Así que no olvides limpiar tus dientes a la perfección para lucir una sonrisa hermosa e impecable.

La odontología holística busca ofrecer y realizar tratamientos respetuosos con el individuo y con el medio ambiente. Estos tratamientos son mínimamente invasivos y evitan el uso de metales siempre que sea posbile.

El termino holismo viene del griego y significa "totalidad" o "por entero". Es una posición que defiende que los sistemas y sus propiedades deben ser analizados en su conjunto y no solo a través de las partes que los componen.

Cepilla y cepilla tus dientes

Cambia tu cepillo cada tres meses o antes si ves que lascerdad de tu cepillo está deformadas. Antes de empezar, a cepillar los dientes enjuaga tu boca vigorosamete con agua para eliminar todos los restos de comida posibles.

Usa pasta de dietes con flúor para remineralizar tu esmalte

El esmalte de tus dientes está compuesto de minerales, tales como el calcio y el fosfato. El flúor, es un mineral más, que ayuda a fortalecer y remineralizar el esmalte dental formando cristales nuevos y haciendo resistente a los ataques ácidos de las bacterias.

Usa el hilo dental para limpiar entre dientes

Si no pasas el hilo dental dejas de limpiar un 35% de tus dientes.Poco se le puede agregar a esta frase, pero las estadísticas nos dicen que solamente el 10% de la población lo usa.

Limpia tu lengua

La lengua ocupa aproximadamente la mitad de toda la superficie de la mucosa bucal y en ella se necunetran reunidas varias funciones como son: el habla, la deglución y masticación, la succión y el sentido del gusto.

NO uses tus dientes como herramienta

Los dientes al estar cubiertos de esmalte son altamente resistentes ala misma vez frágiles, como la porcelana. Cuando mordemos resisten muchísima presión, lo que muchas veces nos induce a pensar que los pidemos usar como herramintas para abrir cosas, cortar, estirar o sostener cosas.