AMAZON: Así funciona la mesa de regalos

Las mesas de regalos se han convertido en nuestro mejor aliado en los eventos sociales, es una forma práctica de ayudar a los invitados a seleccionar el mejor obsequio para el festejado y es ideal para demostrar lo mucho que quieres a una persona manteniendo la sana distancia.

Por ello, aquí te decimos cómo funciona una mesa de regalos en Amazon, para que demuestres tu afecto a un cumpleañero, futuros esposos o darle la bienvenida a un bebé.

Además, también puedes armar tu propia Wish List y seleccionar entre miles de artículos de tu departamento favorito y compartirla con tus familiares y amigos. ¡Aquí te mostramos cómo crearla!

Cómo crear una lista de regalos

1. Entra a Amazon.com.mx y selecciona crear una Wish List en el menú desplegable.

2. Selecciona administrar lista en el menú de la lista en la parte superior de la lista para actualizar la dirección de envío predeterminada, tu fecha de nacimiento, la descripción personal y las preferencias.

La dirección de envío que selecciones será confidencial en todo momento. Las personas que te envíen un regalo solamente verán el nombre, la ciudad y el estado.

Amazon utilizará tu fecha de nacimiento exclusivamente para enviar recordatorios de tu cumpleaños asociados a la lista si seleccionas esta opción, así como para generar información sobre el sitio.

Puedes indicar si tu lista pertenece a una organización y, en caso afirmativo, podrás proporcionar la dirección URL de la página web de la organización.

Puedes actualizar esta información siempre que lo desees.

3. Haz clic en guardar y busca un producto.

Haz clic en Agregar a la Wish List bajo el cuadro de compra situado en la parte derecha de la página de detalles de cualquier producto.

Nota: Puedes agregar cualquier producto vendido y enviado por Amazon a tu lista excepto los libros y productos agotados, los productos sin fecha de lanzamiento y los productos con limitaciones de cantidad.

4. Puedes agregar productos disponibles a través de vendedores terceros a la lista. Los posibles compradores verán el enlace Opciones de compra en lugar de Agregar al carrito de compras junto al producto, ya que puede ocurrir que el mismo ejemplar del producto no esté disponible más adelante.

Nota: Puedes repetir este proceso para crear varias listas; no hay límite. Se agregan los productos a la lista predeterminada al hacer clic en agregar a la Wish List. Para obtener más información acerca de cómo mover productos de una lista a otra, ve a modifica los productos de una lista.

Beneficios de Mesa de Regalos Amazon

Adiós regalos repetidos

En Amazon no se repiten los artículos. Una vez que tu familiar o amigo seleccione el regalo, este se quitará automáticamente de tu Wish List y no permitirá regalos repetidos amenos que tu decidas seleccionarlo dos veces.

Descuentos y recompensas al registrarte

Amazon cuenta con dos Mesas de Regalos predeterminadas, la de Bebé y Bodas. Ambas cuentan con diferentes descuentos, además puedes crear tu propia Wish List y personalizarla a tu gusto y evento. ¡Los miembros Prime ahorran un 15%!

En la Mesa de Regalos de Bebé, disfruta de 10% de descuento en artículos elegibles al completar la lista de regalos.

¡Los miembros Prime ahorran un 15%! Y además, obtienen GRATIS un regalo sorpresa con valor de $600 o más.

Cuando tus invitados compren en tu Mesa de Bodas, obtén un 10% de bonificación sobre el total del valor de tus regalos.

La selección más grande

Amazon cuenta con miles de productos para decorar tu hogar. Desde vajillas hasta pañales, encuentra todo lo que necesitas y comparte con tus familiares y amigos tus gustos en tu Mesa de Regalos.

Devoluciones Sencillas

¿No es lo que esperabas? No importa, en Amazon tienes un plazo de hasta 90 días para devolver artículos elegibles.

Envíos Gratis y Rápidos

Los miembros Prime tienen envíos gratis en millones de productos Prime. Los clientes que no son Prime obtienen envío gratis en pedidos mayores a $499 (aplican restricciones).

Ahora que ya conoces todos lo beneficios que tiene la Mesa de Regalos en Amazon, es momento de armar tu lista de regalos, entra a amazon.com.mx/gp/registry/wishlist/, registrate y comienza a disfrutar las promociones.