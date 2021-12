Abrazar una vida positiva para ser todavía más fuertes durante esta navidad

México.- Enfrentar lo bueno y lo no tanto de la vida es parte del proceso natural de seguir en este mundo. La reacción a un extremo o a otro hace la diferencia. A dos años de pandemia por covid-19 también se le suman dos años de fiestas decembrinas con restricciones, impactos económicos o las dolorosas pérdidas de familiares y amigos.

Aunque algunas cosas parecen no cambiar, especialistas en salud mental consideran que es tiempo de catarsis, liberarse de los pensamientos que alteran la mente o el equilibrio y encaminarse a eso positivo que, coinciden, todos pudimos alcanzar este 2021. Orar, agradecer y mantener la esperanza en Dios son otras importantes recomendaciones que comparten.

Honrar a los que ya no están

Blanca Fernández, especialista en tanatología, indicó que los últimos días del año son fechas emotivas que se asocian a estar en familia, con amigos, en las que en Año Nuevo, por ejemplo, se hace un recuento de todo lo que se vivió durante el año que está por concluir.

Esa parte de ir hacia el pasado hace mantener la nostalgia de lo que en el presente no existe, del recuerdo, donde entran también las pérdidas, lo que no se tiene; las personas que no están presentes, no necesariamente alguien que murió, una pareja, un grupo de amigos, familiares o incluso abarca toda aquella ausencia que nos aflige, un trabajo, un bien. En las fechas significativas, de acuerdo con Fernández, volvemos a manifestar esta parte emocional de dolor. Algunas personas, incluso lo manifiestan como si acabara de ocurrir el evento.

Quizá los últimos dos años de pandemia han sido difíciles, en los que todos han tenido que adaptarse a múltiples cambios que nadie planeó; nadie tenía planeado quedarse sin trabajo o tener que cambiar de residencia, a lo mejor que no esté la familia unida, pero a pesar de todo ello, la especialista destaca que es importante enfocarse en lo que sí tenemos.

“Quizá las circunstancias no sean las mismas de hace un año, pueden ser mejor o peor, de a cuerdo a como lo vea cada uno. Lo más importante es que mientras tengamos salud, existe la posibilidad de muchas cosas. Si nos quedamos en el qué perdí, me voy a quedar en un túnel de oscuridad, de negatividad y de tristeza quizá, caer en depresión, por toda la parte negativa de todas las pérdidas que tuvimos en estos dos años. Enfocarme en qué sí tengo”. Pero no es fácil, reconoce. Se trata de adaptarse a las circunstancias, en lo que sí tenemos y en lo que la vida nos puso de momento.

Aunque parece que la pandemia no llega a su fin con nuevas variantes, la inestabilidad económica o quizá la incertidumbre emocional, Blanca Fernández, especialista en tanatología, indicó que nunca es momento de perder la esperanza. Para ello, recomendó concentrarse en el autocuidado.

“Siempre que estamos en una situación compleja, nos abandonamos y parte de ese abandono implica también perder el sentido de vida, la esperanza en un futuro, y estamos viendo siempre hacia ese futuro y no sabemos realmente si va a llegar, entonces enfocarnos en el hoy, en el ahora, ¿cómo? enfocándonos en el autocuidado”, explicó.

Si las personas no están bien emocionalmente, indicó que físicamente va a ser muy complicado que pueda emprender o pueda tener un panorama positivo. Ejercicio, meditación, caminar, convivir con gente cercana, buscar sentirse en confort, estar con las personas que puedan aportar algo positivo, confianza, apoyo, son otras formas de fomentar ese autocuidado, destaca la especialista. “Una vez que me sienta en este confort entonces ya ver a futuro, qué planes tengo, quizá no se va a poder realizar como lo había planeado, pero es importante buscar a las personas que puedan ayudar.

Si hay una familia que está atravesando una pérdida reciente, indicó que es importante voltear a los recuerdos agradables vividos junto a esa persona, como a las Navidades anteriores, a recordar anécdotas a mencionarlos, ya que muchas personas no quieren ni mencionarlos por la emoción que les genera.

“Hay que normalizar esta parte de que quizá físicamente no esté con nosotros, pero nos dejó muchísimos recuerdos, muchísimas Navidades que pasamos con la persona, anécdotas”, sostuvo.

Blanca Fernández, especialista en tanatología, enfatizó que se puede honrar a ese familiar que perdió la vida recientemente o que mantiene a la familia en duelo. Dijo que se puede hacer la cena que le gustaba en su honor, al momento de agradecer, dar gracias por el tiempo que estuvo, platicar de esa persona, mantenerlo presente.

“Si surge una emoción manifestarla. Si se quiere llorar, llorar, pero no quedarnos en esta parte emocional de tristeza, porque normalmente cuando nos enfocamos, nos perdemos de lo que estamos viviendo en ese momento. Recordar a nuestro ser querido con anécdotas, incluso podemos poner una fotografía cercana a donde vamos a estar, para de cierta manera, aunque no esté físicamente sí tener esta presencia”, concluyó.

Dar luz al lado positivo de la vida

Siempre tenemos la opción de ver el vaso medio lleno o medio vacío. El doctor Antonio Velarde, psicoterapeuta humanista, indicó que lo más importante es la gratitud si el plan es enfocarse en lo que sí tenemos.

“Si tenemos la oportunidad de estar festejando estas Navidades ya sea reunidos en familia o de manera virtual, es gracias a que estamos vivos y eso ya es un motivo de gratitud y de alegría”, sostuvo. No se trata de un positivo extremo o tóxico, sino de dar luz a todas las cosas que nos dan felicidad, poner la atención en lo que sí está y también ser optimistas de cara al futuro. Tener esperanza es algo que libera muchos beneficios a nivel físico. Vislumbrar el futuro con esperanza, con la perspectiva de que cosas buenas van a suceder y de confiar que también la misma pandemia puede empezar el próximo año a remitir nos da la capacidad de ser más fuertes, según añadió Antonio Velarde.

En estas celebraciones y reuniones, más allá de hablar de cosas en general, es importante poder hablar de lo que nos ha pasado de bien y eso puede incluir una recapitulación de las cosas buenas que nos han sucedido. “Cada quien puede escribirlo, pero también se lo puede externar a su familia. Durante este año me gradué, conseguí un aumento en el trabajo, me puse a hacer ejercicio y bajé de peso, me porté mejor con mis hijos, empecé un nuevo curso”, ejemplificó.

Para el psicoterapeuta humanista, cada quien puede hacer una recapitulación de todo lo que a lo largo del año, que está por terminar han hecho bien, porque siempre hay algo bueno que podemos destacar, pero en muchas ocasiones no se observa porque la atención se inclina en lo negativo.

Consideró que es importante reconocer que en las familias hay quienes continúan pasando su propio proceso, ya sea de duelo, de algún impacto en su salud mental, etc. En este caso, recomendó a las familias no imponerles a esas personas que se sientan igual que los demás o que quieran festejar de la misma manera. Sostuvo que cada quien tiene su forma y es importante respetarlos, entender que para alguien puede ser difícil el ambiente familiar porque tiene un padecimiento o porque es la primera ocasión que no está un ser querido este año y también, invitarlos a hablar de lo que sienten. “Que les permitan expresarse, cuando lo que están sintiendo es doloroso, que eso sea cobijado en la familia”, manifestó el especialista.

Es importante no perder de vista que esta es una fiesta con un contenido espiritual y que los regalos, si se van a otorgar o los festejos mismos, no sean luego motivo de dificultades económicas o de culpa.

“Hay mucha presión social para quedar bien con los demás. Tratar de dejar de lado los excesos”, comentó. El doctor Antonio Velarde, psicoterapeuta humanista, dijo que es importante no olvidar la oración, agradecer, orar sea cual sea la fe que cada quien tenga, pero conectar con ese poder superior como cada uno le llame para agradecer por lo que pasó este año y también pedir para el que viene.

Acercarse a Dios

Por Jesús Games García, padre de la parroquia del Santísimo Sacramento en Culiacán

Otra Navidad más bajo la sombra de esta pandemia, muchos hemos experimentado la muerte de personas que amamos, algunos sufren las consecuencias de esta terrible enfermedad, ¿cómo puedo decir “feliz Navidad”? Hermanos, celebrar la Navidad es celebrar el gran acontecimiento del nacimiento de Jesucristo, recordamos que Dios ama tanto a los seres humanos que envió a su Hijo al mundo para que todo el que crea en él tenga vida eterna (Jn 3, 16). La fe en Cristo Jesús y en su palabra cambia la manera de ver al mundo, él nos asegura que todo concurre para bien de los que aman a Dios (Rom 8, 28), por lo tanto, aunque vivamos situaciones de adversidad, situaciones desagradables, Dios tiene el poder para cambiar nuestro lamento en gozo (Sal 30, 11), quizá hay muchas cosas que no comprendemos, hay muchas cosas que parece que superan nuestras fuerzas, cosas que nos desaniman, pero allí esta él, Jesús nuestro Señor, la persona de la que hablaba el profeta Isaías (Is 7, 14) nuestro Emmanuel, es decir, Dios con nosotros.

Dios no es indiferente a nuestro dolor ni a nuestro sufrimiento, por eso se hace cercano, por eso vino Jesús, él nos dice: “vengan a mí todos los que se sientan cansados y agobiados” (Mt 11, 28), en él encontramos nuestra roca firme, aquel que nos sostiene en los momentos difíciles. En estos meses en los que he acompañado a muchas personas envueltas en su sufrimiento, y no solamente por cuestiones de salud, pues hubo personas que ya venían arrastrando sus crisis personales y familiares, vi que Dios sigue siendo el camino, él sigue siendo referencia para la vida de muchos; y también pude ver que Dios responde a aquellos que le claman con fe, soy testigo de que Dios sana hoy.

Es posible decir “feliz Navidad” cuando tenemos fe, pues esta celebración va más allá de las luces, los adornos, los regalos y las fiestas, desearle a alguien feliz Navidad, es desearle que Jesús, el príncipe de la paz le acompañe. Y creo que hoy más que nunca necesitamos paz, pero no la paz que ofrece el mundo, necesitamos la paz que viene de Dios, esa paz que él ofrece a sus discípulos (Jn 14, 27), esa paz que es fruto del Espíritu Santo (Gál 5, 22).

¡Feliz Navidad!

Para entender...

Compartir emociones

Las emociones positivas se pueden compartir con los demás a través del voluntariado y las tradiciones familiares. La cercanía emocional puede darse a pesar del distanciamiento físico, una llamada o videollamada significativa puede ayudar al proceso. Conocer los límites permite evitar los excesos del alcohol, el alimento o el desvelo, que pueden resultar negativos si no se manejan de forma adecuada. Reconoce los logros del año y celébralos junto a los que más quieres.