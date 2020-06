Adelgaza con té de canela con limón

Estar delgada es el deseo de muchas mujeres, sin embargo a unas se les facilita más que a otras, depende el metabolismo de cada quien.

Pero debes de saber que existe un té de canela y limón que ayuda de manera natural a eliminar rapidamente lo que el cuerpo no necesita.

Para que este té tenga mejores resultados debes de llevar una dieta balanceada y hacer ejercicio de manera regular.

Té de canela y limón para adelgazar

Lo que hace el limón es que ayuda a reducir la inflamación por ser antioxidante y al mismo tiempo aporta vitamina C, esto ayuda a eliminar lo que no sirve en el cuerpo, así como también apoya a no retener líquidos y así el vientre lucirá más plano que lo de costumbre.

Ingredientes

un litro de agua

3 ramas de canela

el jugo de un limón

Preparación

En un litro de agua vas a agregar la canela a fuego, vas a dejar hervir por 15 minutos, luego retiras del fuego y dejas reposar 10 minutos.

Sirve en una taza agrega el jugo de limón y bebe, se recomienda tomarlo tibio y por la mañana y antes de ir a dormir.

