El menú perfecto para celebrar el Año Nuevo chino

Para los chinos no hay celebración más importante que la del Año Nuevo Lunar. Las familias se reúnen y festejan entre rituales y platillos para atraer la buena fortuna. Ciertos nombres y figuras tienen un lugar reservado en el banquete: rollos primavera, pescado, cordero, res, dumplings y otras delicias al wok, al vapor o fritas, forman parte de la comilona para recibir el nuevo ciclo.

"Celebrating Chinese New Year", de Diane Hoyt-Goldsmith, describe el significado de algunos ingredientes:

Pollo con cabeza y patas representa integridad

Tallarines, longevidad

Bolitas de arroz la plenitud familiar.

El menú tradicional varía según la región, y no hay tiempos determinados, simplemente se sirven al centro preparaciones frías y calientes, generalmente 13, que representan los 12 meses del año que concluyó y el primero del nuevo año.

Al sur de China debe haber un plato de pescado, porque "pescado" en chino suena similar al carácter de "prosperidad", que simboliza una vida abundante y cómoda. Al norte, a menudo comen albóndigas, que simbolizan reunión y fortuna", documenta China Daily.

Éste, que comienza el martes 1 de febrero, será el ciclo del tigre de agua, pues a cada año le corresponde uno de 12 animales que determinan las cualidades de los nacidos bajo su signo.

Según la leyenda, el sabio Emperador de Jade convocó a los animales a una carrera para elegir a los que formarían parte del zodiaco. Así, primero llegó la rata, luego el búfalo, y el tigre es el tercer animal del horóscopo chino. Símbolo de fuerza y valentía.

Menú para celebrar el año Nuevo chino

Bao Bao

El menú de buenos deseos, que servirán del 28 de enero al 2 de febrero, incluye, para la riqueza, dumplings de camarón; para la longevidad, fideos con res en salsa de pimienta; para la abundancia, chili fish con arroz al vapor y verduras, y para la prosperidad, helado de cinco especias y cítricos.

Asian Bay

Ofrecerá una cena el 31 de enero, a las 19:00 horas, habrá danzas del león y del dragón. En el menú: res salteada con curry y coco, rollos primavera, dumpligs Sichuán, camarones a la cantonesa, baos con forma de tigre y otras delicias tradicionales para atraer la buenaventura. Se realizará prueba Covid a todos los asistentes.

Blossom

Uno de los restaurantes de comida china con más arraigo en la CMDX. Para la ocasión, sus sucursales de Palmas y la colonia Del Valle, estrenarán algunos platillos y el servicio será a la carta. Los días 5 y 6 de febrero, de 15:00 a 17:00 horas, se realizará la tradicional danza del león en el exterior del restaurante.

Atrae la buena fortuna

Los chinos acostumbran:

+ Limpiar la casa y tirar lo que ya no es útil; representa un nuevo comienzo.

+ El primer día del año no debe asearse la casa, eso se lleva la buena suerte que llega.

+ Comer en mesas redondas que simbolizan unidad y perfección.

+ Saldar deudas y regalar dinero en sobres rojos.

+ Vestir de rojo y colocar en la mesa motivos de este color que significan alegría.

+ No usar cuchillos o tijeras durante la celebración, pues cortan la buena fortuna.

Infaltables en la mesa de festejo

Dumplings

Se acostumbran sobre todo al norte de China. Su forma, semejante a los lingotes antiguos, es sinónimo de tesoro.

Tangyuan

Las bolas de arroz glutinoso se colorean y se rellenan con diversidad de sabores dulces y salados.

Niangao. Este pastel de harina de arroz glutinoso, en blanco y dorado, representa oro y plata. El carácter de gao (pastel) es homófono al de crecimiento.

Fideos

Los noodles largos, sin cortar, simbolizan el hilo de la vida o la longevidad.

Zongzi

En Guangxi Zhuang, al sur de China, este envuelto de pudín de arroz se prepara con variedad de rellenos.

Germen de soja

En Shanghái y Jiangsu, al este de China, los platos a base de este ingrediente simbolizan crecimiento.

Pescado o pollo entero

La forma de cocinarlos varía según la región, pero invariablemente representan felicidad y prosperidad.

Fuente: China Daily