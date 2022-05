Alimentos que no debes poner en el refrigerador, incluso en época de calor

Durante la temporada de calor, los alimentos tienden a descomponerse más rápido, lo cual implica perdidas monetarias para las personas, ya que no solo han perdido la inversión que hicieron en la compra de esa comida, sino que además tendrán que volver a invertir para sustituir los productos en mal estado.

Sin embargo, existen alimentos que no necesitas ponerlos en el refrigerador, incluso en temporada de calor, porque la exposición al frío puede provocar que se pierdan propiedades, que el sabor, forma o durabilidad cambien, así que no está de más que sepas diferenciar qué alimentos necesitan refrigeración y cuáles no.

Dentro de la lista a que continuación te compartimos, encontraras frutas y verduras, así como otros alimentos que regularmente ponemos dentro del refrigerador, pero que sería mejor que dejemos en un lugar seco y oscuro para que conserven su sabor y textura.

Alimentos que no necesitan refrigeración

Tomates

Si bien podemos pensar que el frío del refrigerador le hará bien a nuestros tomates, la realidad es que exponerlos a las bajas temperaturas puede provocar que los niveles de ácidos y azúcares bajen, además, se suspende la maduración, por lo que no alcanzarán su delicioso sabor al dejarlos en refrigeración.

Así que lo mejor es dejarlos en un espacio fresco en donde puedan continuar su maduración y alcanzar ese color rojizo que nos encanta.

Chocolate

Algo que también nos encanta hacer es meter el chocolate al refrigerador para evitar que se derrita durante la temporada de calor, pero, al hacer esto, lo que lograremos es que pierda drásticamente su sabor, entonces, lo mejor es conservarlos en lugares frescos.

Huevos

Existe un curioso caso con los huevos, porque cuando los compramos, los encontramos a temperatura ambiente, pero nada más llegar a la casa, los metemos al refrigerador, sin embargo, esta acción puede ser perjudicial.

Sobre todo si se colocan en la puerta del refrigerador, ya que la superficie de los huevos puede tener bacterias como la causante de la salmonela y al exponerlos a los cambios de temperatura, se pueden provocar gotas de condensación que pueden ingresar a través de la cáscara porosa, por ende provocar enfermedades gastrointestinales.

Papas

Si exponemos las papas al frío del refrigerador, pasarán dos cosas: la primera es que ayudaremos a que se rompa el almidón que contienen estos tubérculos y eso hará que se vuelvan más dulces; lo segundo que pasará es que, al ser cultivadas en climas fríos, meterlas a la nevera ayudará a que germinen.

Miel

En el caso de la miel, si se mete al refrigerador se contribuirá a que se cristalice y de esa manera no podrás comerla, entonces, se recomienda tenerla en la alacena, en un espacio fresco.

Cebolla y ajo

La humedad del refrigerador ayudará a que tanto la cebolla como el ajo pierdan su firmeza y se descompongan más rápido, así que si no los has cortado, es mejor tenerlos fuera del frigorífico y meterlos solo cuando no ocupes toda la pieza, pero ojo, no dejes pasar muchos días para poder usar el resto de estas verduras.

Queso madurado

Si bien existen muchos tipos de queso que necesitan de refrigeración para mantenerse frescos, existen otros, como los madurados, que es mejor tenerlos fuera del refrigerador. Por ejemplo, tenemos el Parmesano o el Grana Padano, los cuales se conservan por la cantidad que grasa que contienen.

Zanahorias, pepinos, berenjenas

En el caso de estas verduras, el frío del refrigerador únicamente hará que su proceso de maduración se acelere, por lo que durarán menos.

Aguacate y frutas tropicales

Exponer al aguacate al clima frío hará que cambie su sabor y se reducirá la vida útil de este fruto. Lo mismo pasa con frutas como la piña, el mago, el coco o alguna otra proveniente de clima cálido, pues están diseñados para aguantar perfectamente fuera del refrigerador.

Plátano

Meter los plátanos en el refrigerador reducirá su tiempo de vida, ya que el frío afectará el sabor y la maduración de esta fruta, al punto de que la cáscara se puede tornar café y quitarle su dulce sabor.

Sandía, melón, pera y manzana

Todas estas frutas pueden ganar sabor si se les deja fuera del refrigerador, por lo que se recomienda tenerlas en el frutero para que sean más dulces. Aunque, en el caso del melón y sandía, sí se pueden refrigerar una vez que fueron cortados.

Encurtidos y salmueras

Los encurtidos y salmueras sobreviven perfectamente fuera del refrigerador por los niveles de vinagre y sal que contienen, así que basta con que los almacenes en frascos herméticos en un lugar fresco y oscuro para que se conserve.

Hierbas de olor, aceites y granos de café

Ninguno de estos alimentos necesita ser refrigerado, así que puedes almacenarlos en empaques herméticos fuera del refrigerador sn mayor problema.