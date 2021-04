Alíviate de la molesta gripe con árnica de manera natural

La árnica es una planta compuesta cuyas flores y raíz tienen un sabor acre y aromático, de olor fuerte que obliga a estornudar. Alcanza una altura de 30 centímetros y posee un talla áspero ahuecado. Sus flores son de color amarillo y algunas anaranjadas.

Existen muchas especies de árnica, algunas de ellas tóxicas, por lo que no es muy recomendable, sobre todo si no conoce la planta. Sin embargo, y para evitar que se intoxique adquiérela en establecimientos reconocidos y no abuse de la cantidad recomendada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Elimina el molesto acné con judías verdes de manera natural

Usos medicinales de la árnica

Árnica para desinflamar los bronquios.

Para esto debe de hervir 10 gramos de flores de árnica en un litro de agua, deje reposar y sirva acompañado de miel de abeja. Tome una cucharada tres veces al día, sin excederse de cinco días continuos. Esta infusión nos sirve para aliviar la fiebre también.

Árnica contra los catarros

Prepara una infusión con ocho gramos de flores de árnica y un litro de agua. Tome un cuarto de taza, tres veces al día. No exceda su consumo a más de tres días.

Leer más: Usa la malva contra la inflación de la matriz y pulmones

Árnica para aliviar heridas y contusiones

Consideramos que esta es la mejor forma de aplicar árnica. Prepare una infusión con 15 gramos de flores y un litro de agua, deje hervir quince minutos, retire y deje enfriar. Enjuague las partes afectadas con el agua resultante.