¡Alto! Por esto deberías dejar de usar papel aluminio en estufas y hornos

Pese a que el papel aluminio constituye uno de los productos más eficaces para diferentes situaciones que se presentan en la cocina, hay algunas prácticas que deberían dejar de hacerse, como el ponerlo en los hornos o las estufas para protegerlos de la suciedad.

Alrededor del mundo, y en particular en México, colocar aluminio para cubrir las superficies de hornos y estufas es una práctica muy arraigada en muchos hogares. Sin embargo, lo cierto es que esto puede no ser lo más recomendado e, incluso, puede resultar algo peligroso si no se hacer de la forma correcta.

Puede contaminar los alimentos

Una de las principales razones para dejar de poner aluminio en la estufa o el horno es que este material puede contaminar a los alimentos. Algunas investigaciones han dado cuenta de que los alimentos que son cocinados a altas temperaturas y que se encuentran en contacto directo con el aluminio, pueden llegar a presentar cantidades preocupantes de este.

Puede obstruir la salida del gas

¡Cuidado! Poner papel aluminio en la superficie de las estufas o los hornos puede hacer que las salidas del gas LP sean obstruidas de forma leve, lo que impedirá que el combustible domestico salga correctamente, situación que puede dañar al electrodoméstico a largo plazo, aunado a que puede provocar que la comida tenga una mala cocción.

Puede derretirse o quemarse

Pese a que se trata de una situación poco común, no es imposible que el papel aluminio termine por derretirse o quemarse en la superficie de estufas y hornos, sobre todo en estos últimos.

Puede acumular gas abajo

Contrario al punto previo, el uso de papel aluminio en estufas y hornos generalmente genera que se acumule gas debajo de este material, lo que puede generar una desviación riesgosa de la flama.

Por todo ello, lo más recomendable es que se limite el uso del papel aluminio para lo que fue hecho y no colocarlo en los aparatos domésticos, ya que hay muchas mejores opciones para evitar que estos se ensucien, por lo que una mejor alternativa sería comprar un limpiador eficaz que elimine la suciedad en estos productos.