Año Nuevo Chino: todo lo que debes saber sobre la celebración que dura 15 días

A diferencia del Año Nuevo occidental, el Año Nuevo Chino no comienza el 1 de enero, consistiendo en una de las particularidades más conocidas y destacables de la celebración asiática conocida como Festival de la Primavera.

A continuación te daremos algunos de los detalles más importantes que debes de saber, por cultura general, del Año Nuevo Chino, que, entre otra de las curiosidades y distinciones, es que no dura un único día, sino dos semanas completas llenas de celebraciones a la vida.

En primer lugar, te estarás preguntando, ¿si el Año Nuevo Chino no se festeja el 1 de diciembre, entonces cuándo tiene lugar? Debido a que el calendario chino se basa en el calendario lunar y no en el gregoriano, su fecha de inicio y conclusión varia con cada año. No obstante, el Año Nuevo se celebra el día de la segunda luna nueva tras el solsticio de invierno, dicho fenómeno ocurre entre el 21 de enero y el 20 de febrero, margen en el que puede caer el tan anhelado inicio de año.

Otra de las curiosidades de la celebración occidental se encuentra en la relación de los seres humanos y el resto de animales. Ya que China cree en la existencia de un vínculo entre el hombre y una docena de animales, cada ciclo lunar y, por ende, cada año, está designado bajo uno de ellos. Para el próximo 2022, el calendario chino marca el año del tigre; en tanto que los festejos darán inicio el 1 de febrero, un mes después que la mayoría de países occidentalizados.

Además de conmemorar por espacio de 15 días la Fiesta de la Primavera, el Año Nuevo Chino ostenta el título de la fiesta más grande del mundo debido a que se estima que una sexta parte de la población mundial lo festeja.

Por su parte, una de los rasgos más atrayentes de este festejo asiático es el hecho de que durante los días de celebración se suelen regalar millones de sobres rojos, los cuales contienen en su interior dinero como un ritual para traer prosperidad económica.

Por otro lado, a pesar de que durante los días de fiesta se ven en el ciclo destellar a los fuegos artificiales, a diferencia de otras partes del mundo, en el Año Nuevo Chino el lanzamiento de estos, además de ser un espectáculo, retoma la tradición milenaria de quemar un trozo de bambú a los espíritus malvados y, con ello, comenzar el año sin estos.