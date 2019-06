Apariencia, el mayor motivo de discriminación en México

La apariencia es el motivo de mayor discriminación que viven las personas en México, de acuerdo con el último reporte del Inegi. Aunque se ha trabajado por parte de la autoridad en normativas para evitar el rechazo entre mexicanos por género, orientación sexual, discapacidad, entre otros, algunas normativas que surgen precisamente de diversas órdenes de Gobierno siguen presentando condicionamientos para aceptar a las personas.

En 2019 Sedena publicó su convocatoria de admisión general para los cursos de formación de policía militar. En su presentación, Cresencio Sandoval González, titular de la dependencia, informó que personas con tatuajes podrían unirse por primera vez a colaborar con ellos; sin embargo, las normativas siguen condicionando por este motivo y otros más.

De acuerdo con el documento oficial, los aspirantes podrán presentar tatuajes, siempre y cuando no se encuentren en lugares visibles con el uso del uniforme, como manos, brazos, cuello y cara; que tenga una dimensión máxima de 10 x 10 centímetros, que las imágenes no sean ofensivas a la moral o hagan apología del delito y, por último, en caso de que tengan más de un tatuaje, estos no deben ser mayores al 10 por ciento de la superficie corporal.

Además, condiciona el estado civil al señalar que solo podrán unirse personas solteras y que no vivan en concubinato, y deben permanecer así hasta el término de sus estudios. Otro de los señalamientos prohíbe el uso de perforaciones en cualquier parte del cuerpo para los hombres y, en el caso de las mujeres, solo dos perforaciones lobulares en cada pabellón auricular, como máximo.

Discriminación

La última entrega de la Encuesta Nacional sobre Discriminación elaborada por el Inegi, presentada en 2018, reveló que el 23.3 por ciento de la población de 18 años y más considera que en los últimos cinco años se le negó injustificadamente algún derecho. El 20.2 por ciento de la población en el mismo rango de edad declaró haber sido discriminada en el último año por alguna característica o condición personal, tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual.

Al agrupar las categorías en «apariencia», más de la mitad de la población, el 53.8 por ciento en el rango de edad mencionado, ha percibido discriminación.

En orden de incidencia, de acuerdo con los entrevistados, la discriminación por orientación sexual ocurre en última instancia, siendo las mujeres las más discriminadas, con 3.7 por ciento, y 2.8 por ciento en el caso de los hombres. (Ver gráfica).

Reglamentos para el ingreso a SEDENA

Hiram Reyes Sosa, académico en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa, indicó que los prejuicios y los estereotipos que la sociedad tiene hacia aquellas personas que son diferentes del contexto adjudicado como natural o normal sigue permaneciendo muy fuerte, no solo a nivel nacional, sino también en Sinaloa. Detalló que una persona con un tatuaje, aunque sea pequeño o grande, obtiene de inmediato el estereotipo de que es delincuente o adicto, que es mala persona o que se dedica a cosas indebidas.

En dicho contexto, expuso que el hecho de que en 2019 Sedena autorizara con condiciones estrictas el ingreso de alumnos con tatuajes responde a la formación de agentes, mismos que tienen estereotipos, en este caso, de aquellas personas que tienen mayor probabilidad de delinquir o no.

«No solo dentro de la corporación, sino imagínese quiénes son los policías que rondan la ciudad y qué pasa cuando ven a un joven que a lo mejor trae un tatuaje por gusto y que sea algo estético, porque en algunas partes el tatuaje puede ser considerado como un arte, entonces un policía te para porque en su estereotipo de policía traer tatuaje es equivalente a una persona que delinque», expuso.

Asimismo, enfatizó que la discriminación por portar tatuajes pasa también en empresas importantes que condicionan otorgar el trabajo o no a alguien por el hecho de portar una imagen con tinta en su cuerpo.

Efecto generalizado

El experto en Sicología Social coincidió con los resultados de la encuesta del Inegi al señalar que la apariencia es una de las principales discriminaciones que se viven en el país, ya que explicó que a nivel social las personas tienen en mente ideas o creencias de lo que son zonas o espacios, o normas.

«Cuando hablamos de actitudes y comportamientos, lo primero que generamos son estereotipos, que por lo general son ideas erróneas porque no tienen fundamento. Inclusive a veces las personas no saben de lo que están hablando, por eso son estereotipos; luego, si hay una idea errónea, se genera el prejuicio, que es la valoración positiva o negativa. Cuando ese estereotipo es negativo, el prejuicio es negativo y finalmente viene la parte del comportamiento en que se da la discriminación», concluyó.