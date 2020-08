Aparte del huevo, estos alimentos te harán ganar más músculo

Ganar músculo es lo que muchos quieren pero no solo se trata de hacer ejercicio sino de tener una buena alimentación adecuada y consumir las comidas ideales pero muchas veces no los sabemos y por cuestión de dinero no acudimos con el nutriólogo.

Debes de saber que el mantenimiento de la masa muscular o conservar una masa muscular funcional, está relacionado no sólo con la parte más estética de nuestro cuerpo sino con la posibilidad de poder llegar a la tercera o cuarta edad de forma más autónoma, así lo afirma la dietista- nutricionista deportiva, Paloma Quinta.

Como todos sabemos el huevo es un alimento que es muy reconocido como uno de los que contienen proteína, sin embargo, puede tener diversas razones para preferir buscar otras opciones y así evitar consumir el colesterol del mismo, checa la siguiente lista.

Alimentos para hacer músculo

Yogur griego

Este lácteo que en la mayoría de las veces se consume como un snack posee proteínas de alta calidad y además aporta una mezcla de proteínas de digestión rápida y de digestión lenta.

Soya

La soya contiene minerales como hierro y fósforo, ambos importantes para almacenar y transportar oxígeno a la sangre y a los músculos.

Salmón

Este rico pescado contiene ácidos grasos, omega 3 y vitamina B. Es una de las mejores opciones para sustituir al huevo en la generación de masa muscular por su alto contenido de proteína.

Este rico pescado contiene ácidos grasos, omega 3 y vitamina B/Foto: Pixabay

Camarones

Este manjar contienen 18 gramos de proteína por cada 85 gramos, y cero carbohidratos.

Frijoles

Los frijoles contienen algunas vitaminas B, magnesio, fósforo, hierro y fibra, contiene alrededor de 15 gramos de proteína por cada taza.

Atún

Este pescado tiene 20 gramos de proteína por una porción de 85 gramos, vitamina A, vitaminas del grupo B, y ácidos grasos, como omega 3, por ello retrasa la pérdida de la masa muscular.

Pechuga de pollo

Esta carne blanca tiene altas cantidades de vitamina B12 y niacina que ayuda al funcionamiento del cuerpo durante la realización de ejercicio, además puede ayudarte a quemar grasa.

La soya contiene minerales como hierro y fósforo/Foto: Pixabay

