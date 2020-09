Aprende en Casa II: preguntas y actividades 1 y 2 de primaria 15 de septiembre

México.- Alumnas y alumnos de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país.

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para primer y segundo grado de primaria de este martes 15 de septiembre de 2020, las cuales deberás resolver y añadir a tu carpeta de experiencias.

Primero de primaria

Matemáticas: Las banderas de papel

En la clase de hoy conocerás los números naturales hasta 100, además aprenderás a escribir, leer y comparar la cardinalidad de un conjunto de números.

Para explorar el tema, consulta las páginas 12 a la 23 de tu libro de Matemáticas de primer grado. Si no tienes el libro, puedes leerlo dando clic AQUÍ.

¿Qué hacemos?

En el programa televisivo transmitido en la clase de "Aprende en Casa II" de este martes se mostrará al maestro y al conductor elaborando unas banderas de papel, sin embargo, los materiales se encuentran en otro lugar, lo que implica que el conductor tiene que caminar varias veces hasta el escritorio de maestro, ya que le requiere que le proporcione un color a la vez, después de varias vueltas, el conductor le comenta al maestro que ¡esto de hacer banderas es muy cansado!, ya que tiene que caminar mucho para traer el material que necesita.

Por lo que le pregunta: ¿No hay otra manera de hacerlo?

Piensa: ¿Qué podrían hacer para traer al mismo tiempo todo el material que se necesita para las banderas?

Algunas de las ideas que se exploraron fueron:

Escoger un material para cada uno y traerlos todos juntos.

Contar cuántas personas son para elegir el mismo número de palitos.

¿Qué harías para darle el material que necesita el maestro para hacer las banderas de otros vecinos? ¿hacemos la prueba? Para ello es necesario primero que recuerdes ¿Cuántos vecinos tienes? Cada bandera requiere tres hojas de papel: una de color blanco, una de rojo y una verde. También requiere un palillo por bandera.

Dibuja los materiales y el número de vecinos para que sea más fácil saber cuántos materiales necesitas.

Para reforzar el tema, resuelve el ejercicio de la página 14 de tu libro de Matemáticas, que es el que aparece en la siguiente imagen:

Resuelve este ejercicio en la página 14 de tu libro de Matemáticas. Imagen: SEP

Reto de hoy

Observa con atención las cosas a tu alrededor y trata de identificar grupos de objetos que tengan los mismos elementos que los dedos de tu mano.

Recuerda que a partir de ahora ya podrás contar los objetos de varios grupos.

Civismo: Tengo ideas, sentimientos, deseos y necesidades y las otras personas también

En esta clase conocerás el valor que tienes como persona y reflexionarás sobre tus ideas, emociones, sentimientos, deseos y necesidades, además serás consciente de cuidarte a ti y a otras persona, como tus padres, tus amigas, amigos, familiares y compañeros de tu escuela.

Para explorar el tema, consulta la págia 10 de tu nuevo libro de Formación Cívica y Ética. Si no tienes el libro, puedes leerlo AQUÍ.

¿Qué hacemos?

Observa con atención los siguientes videos para aprender sobre los sentimientos y emociones y las formas de expresarlos. Pide a un adulto que te acompañe a verlos:

1. Aprende a expresar tus emociones

2. Un poco de miedo - Canciones Once Niños

3. Un día en... Los asistentes virtuales también tienen sentimientos

Reto de hoy

Reúne un cuaderno u hoja que tengas en casa y donde puedas dibujar. Coloca tu mano sobre la hoja y con la otra intenta dibujar por todo el contorno de tu mano.

Pide a un adulto, mamá, papá o a tu acompañante que te ayude a dibujar arriba de los dedos que dibujaste, en cada uno de ellos:

Algo que te pone feliz.

Algo que te hace sentir triste.

Algo que te enoje.

Algo que te avergüence.

Y en el pequeño algo que te de miedo.

Observa el siguiente el vídeo y realiza el reto que en él se menciona, el reto se trata de ponerle color a tus emociones. Diviértete.

Poner color a tus emociones. Drácula Arturo Nosferatu

Lenguaje: Mi nombre se escribe

En esta sesión vas a aprender a identificar y escribir tu nombre propio en diferentes actividades, incluso en tus pertenencias. Además conocerás el alfabeto hñähñu y español, y la combinación entre los dos.

Conocerás comparaciones básicas como: cantidad de vocales, consonantes y alguna letra diferente, te centrarás en el alfabeto hñähñu., sobre el cuál se puede destacar signos específicos y la pronunciación de ellos.

¿Qué hacemos?

A continuación te presentamos el alfabeto hñähñu. Con etas letras (alfabeto), al combinarlas, puedes escribir todas las palabras que quieran en lengua hñähñu.

Este e el alfabeto hñähñu. Imagen: SEP

Este, en cambio, es el alfabeto español:

Alfabeto español. Imagen: SEP

Observa las dos tablas y comparemos la cantidad de letras.

Hay palabras que para escribirlas se toman “prestadas letras del español”, como muchos de los nombres propios.

A continuación te presentamos tarjetas con nombres de niñas y tarjetas con nombres de niños, se incluyen nombres en lengua hñähñu:

Imagen: SEP

Hay nombres que están escritos en hñähñu, otros en español, pero que cada uno de ellos tiene su correspondencia en hñähñu.

Aunque nuestros nombres se escriban en español, la forma de llamarnos tiene que ver con una adaptación a nuestra lengua hñähñu, así que los nombres generalmente se transforman en nombres de dos sílabas porque en la lengua hñähñu la mayoría de las palabras son de dos sílabas y que en esa transformación se utilizan solo las letras del alfabeto hñähñu; por ejemplo, Carolina se transforma en Lina, no podría ser Caro, porque la letra C no existe en alfabeto hñähñu.

Imagen: SEP

Reto de hoy

Pide a un adulto que te ayude a escribir tu nombre en español y en hñähñu, pide copiarlo cinco veces y pégalo en tus pertenencias como tu cuaderno, lápiz, libro, vaso, etcétera. No olvides la forma en que se escribe tu nombre.

Artes: Explorando los sonidos

En la clase de este día aprenderás a reconocer los sonidos que puedes hacer con tu cuerpo, también conocerás canciones y rondas infantiles para identificar sus diferencias.

Explorarás las cualidades de duración y tono en los sonidos que se producen en diversas fuentes. Podrás identificar cuando los sonidos son graves o agudos.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos en los que conocerás un poco más sobre los sonidos. Pide a un adulto que te acompañe a verlos:

1. Batería casera - #ComunidadContigo

2. Orquesta Sinónica Infantil y Juvenil LUNGA KON - #ComunidadContigo

Reto de hoy

Ahora que has conocido un poco más sobre el sonido, escucha los sonidos que hay en tu alrededor, y realiza un paisaje sonoro, pon especial atención en los sonidos largos y cortos o agudos y graves, por ejemplo: ¿Cómo suenan las teclas de una computadora? El agua que cae de un lavabo, un grillo e el ladrido de un perro, cuando alguien tiene hipo, la licuadora, el garrafón con agua, y más.

Recuerda que puedes usar líneas largas o cortas para indicar la duración de un sonido, también podrás hacer líneas gruesas o delgadas que indiquen si se trata de un sonido grave o agudo, usa materiales que tengas en casa.

Segundo de primaria

Lenguaje: Imaginando historias

En la clase de hoy aprenderás a expresar con claridad tus ideas al exponer y atender la exposición, así como escuchar respetuosamente las exposiciones de tus compañeros y compañeras.

Para esto, fortalecerás la forma de hablar la creatividad para inventar historias. En la sesión anterior aprendiste sobre los pasos para una buena exposición, en esta sesión vas a imaginar una historia de algun lugar donde ocurre la historia, hablarás de los personajes, explicarás la misión que debe cumplir o el reto que debe enfrentar, cuál es el objeto que tiene y que le ayudará en su misión.

¿Qué hacemos?

Comienza con un sencillo y divertido que consiste en adivinar las letras escondidas en las palabras que se mostrarán a continuación y que esconden animales.

Completa las siguientes palabras:

G_t_

L_ó_

R__ón

Ho_m__a

¿Recuerdas alguna historia, fábula o cuento en el que participen estos animales?

Por ejemplo una hormiga muy trabajadora que tenía que conseguir comida, o un León que era miedoso y no tenía valentía como en El mago de Oz. A continuación escucharás una narración en la que se incluye a dos de estos animales.

El ratón que comía gatos - Vitamina Sé. Cápsula 47

Observa con atención la siguiente imagen y selecciona sólo dos animales:

Imagen: SEP

¿Qué animales elegiste? Ahora es momento de inventar una historia con los animales que has elegido, puedes inspirarte escuchando la música del siguiente video:

Preludio n. 1 en Do Mayor - J.S.Bach - BWV 846

También puedes imaginar un lugar preciso donde sucede la historia, por ejemplo, la selva, una cabaña, una cueva, un supermercado, un armario, una casa abandonada, el hueco de un árbol.

Imagina lo que están haciendo los animales, como correr, cantar, jugar, dibujar, saltar, leer, escapar, etc.

Consulta la página 108 de tu libro de texto de Lengua Materna (Español) de segundo grado. Si no tienes el libro, puedes leerlo dando clic AQUÍ.

¿Para ti es fácil o difícil inventar historias? En caso de que le resulte fácil; ¿qué haces? o ¿cómo le haces para inventar historias? ¿Por qué te gusta inventar historias?

Reto de hoy

Puedes escribir o ilustrar con dibujos alguna historia que inventes. Colecciona tus textos y muéstralos en diferentes momentos a familiares y amistades.

Hoy has fortalecido la expresión oral y la creatividad para inventar historias, es momento de valorar lo que les resultó más interesantes, complicado, lo que más le gustó o lo que aprendiste en esta lección.

Artes: Escucho y produzco

En esta sesión aprenderás a identificar las cualidades del sonido y experimentarás con tu voz y con algunos objetos la producción de éste diferenciando sus cualidades.

Recuerda que para que se produzca un sonido se necesitan tres elementos: el objeto, el medio en el que viajará y el receptor del sonido, que en este caso es nuestro oído.

¿Qué hacemos?

Busca objetos que produzcan sonidos agradables y sonidos desagradabes a identifica los sonidos característicos de la calle donde vives.

Realiza las siguientes actividades, si necesitas apoyo pudes pedirle ayuda a un adulto:

Actividad 1:

Comencemos recordando que las cualidades del sonido son: el timbre, la altura, la duración y la intensidad.

Toma un lápiz y una libreta y escucha con atención la siguiente melodía, anota o dibuja los sonidos que escuchas, especificando cuáles son los cortos, los largos y qué los produce. Reproduce el video entre los minutos 6:43 a 10:10.

OSN / Concierto Familiar "Cri Crí: Guapachoso y tenebroso" / PBA, 2014

¿Cómo te fue con la actividad? ¿Te gustó el ejercicio de la melodía con el título "Canción de brujas"?

Para la siguiente actividad necesitas dos vasos con agua y pegar en ellos para hacer algún sonido, identifica los sonidos agudos y graves. Una vez que tengas ritmo canta la canción "Estrellita dónde estás" y finalmente entónala con los sonidos producidos por los vasos.

Por ultimo conoce la última cualidad del sonido que es la intensidad. Para ello debes utilizar nuevos objetos que produzcan sonidos fuertes y suaves, realiza una comparación entre los objetos para identificar cuál es más fuerte y cuál es más suave entre ellos.

Escucha el siguiente video e identifica los sonidos con todas las cualidades y también identifica sonidos producidos de manera vocal, corporal e instrumental.

Jardín Sonoro Virtual - Amor vincit omnia / El amor todo lo vence

¿Qué sonidos corporales e instumentales escuchaste? ¿Escuchaste algunos sonidos vocales?

Recuerda que la clasificación del sonido es:

Timbre: es la característica que distingue a los objetos, animales, etc.

Duración: largos y cortos.

Altura: agudos y graves.

Intensidad: fuertes y suaves.

Reto de hoy

Identifica qué animal produce sonidos largos y cortos en tu comunidad e imita esos sonidos vocalmente.

Anota en tu libreta qué animal produce un sonido largo, corto, fuerte, suave, agudo y grave.

Matemáticas: Jugando con el tiempo

En la clase de hoy mejorarás tu conocimiento de los días, de la semana y el nombre de los meses.

¿No sabes qué día es hoy? ¡Claro! Es martes. ¿Alguna vez has visto un calendario? Las personas lo utilizan para medir el tiempo, por lo tanto, es importante para saber en qué día te encuentras.

¿Qué hacemos?

¿Recuerdas el juego de La Oca? Pues en esta ocasión lo jugarás para comprender mejor el tema, pero para que puedas ganar tendrás que llegar al número 31.

Puedes utilizar los siguientes dados virtuales para jugar desde tu computadora (para usar los dados virtuales da clic AQUÍ).

Dibuja una tabla como la siguiente:

Imagen: SEP

En el pizarrón está el mes de enero, la salida del juego es en el día 1 y la meta es el número 31 que son los días que tiene este mes.

Tira el dado para empezar a jugar. ¿Qué número cayó? Recorre la ficha y cuenta los lugares que te salieron. ¿En qué día quedó la ficha?

En algunos calendarios puedes encontrar los días con su nombre completo: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, pero en otros con la letra que empiezan. La letra L para lunes, la M para martes, la M para miércoles, la J para Jueves, la V para viernes, la S para sábado y la D para el día domingo.

Si cuentas los días en total son siete, es decir, una semana completa está formada por siete días.

¿Cuántos lunes tiene el mes de enero? Cuenta los lunes del mes, son 4 ¿A qué día de la semana llegó la ficha? ¿Y qué día será mañana? Sigue así hasta llegar al día 31, cuando pases del 31 llegaras al siguiente mes. ¿Cómo se llama? Febrero.

Ahora nombrarán los meses siguientes que son: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, cctubre, noviembre y el último mes se llama diciembre. ¿Cuántos meses tiene en total un año? ¿Los contaste?

Realiza la actividad "La lista y el horario" en la página 12 de tu libro de Matemáticas de segundo grado. Si no tienes el libro, puedes leerlo AQUÍ.

Haz un horario como el que aparece en el punto cuatro solo que con tus actividades, en las horas y en los días de la semana que les correspondan.

¿Sabías que desde la antigüedad, la humanidad ha tenido la necesidad de contar el tiempo?, por ejemplo el calendario azteca, ¿Conoces algún otro? Recuerdas ¿Cuántos días tienen dos semanas? ¿Cuántos meses tiene un año? ¿Cuántos días tiene enero?

En la siguiente sesión de matemáticas aprenderás muchas cosas más acerca del calendario.

Reto de hoy

Puedes seguir jugando el juego que ya jugaste en casa, hazlo hasta llegar al mes de diciembre, de esta manera recordarás muy bien los meses del año.

Civismo: En mi familia nos cuidamos, valoramos y respetamos

En esta clase aprenderás a valorar la importancia de pertenecer a una familia, respetarla y cuidarla.

Identificarás algunas reglas para estos minutos de clase. Primero establece las normas de convivencia y participación en las actividades del grupo. Aunque no te encuentres en tu salón de clases, las puedes seguir desde casa, con tu familia. Es de gran importancia que en tu clase hagas lo siguiente:

Escucha atentamente

Observa con atención las actividades que se presentan

Escribe en el cuaderno lo que consideras más importante

Platica con alguien de tu familia lo que aprendiste el día de hoy

Busca una lectura en casa que se relacione con la clase

Ahora bien, en esta lección reflexionarás y responderás las siguientes preguntas:

¿Cómo es tu familia?

¿Qué haces para cuidarla?

¿Cómo te sientes al ser parte de esa familia?

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video en el que niñas y niños hablan de sus familias.

Familias diferentes - Once Niños

¿Qué te pareció lo que dicen las niñas y niños de sus familias? Y tú, ¿qué aspectos destacarías de tu familia?

¿Qué puedes platicar de tu familia?

¿Qué es lo que más disfrutas cuando estás con tu familia y realizan trabajos juntos?

¿Cómo está conformada tu familia y qué actividades disfrutan realizar juntos?

Completa las siguientes oraciones e intenta responderlas en voz alta:

Mi familia es especial porque... Yo me siento feliz cuando... Mi familia y yo somos... Mi familia me quiere y...

Ahora observa el siguiente video que te ayudará a entender que cada familia es singular:

Beto y los secretos familiares - Kipatla

¿Qué te pareció la familia de Beto? ¿Por qué crees que Beto le dijo a su familia que se disfrazara? Como puedes ver, todas las familias son diferentes, pero tienen en común el cariño y cuidado de todos.

¿Qué cosas compartes con tu familia? ¿Qué actividades te gusta compartir con tu familia? ¿Cómo se cuidan en tu familia?

Observa el siguiente video que trata sobre la protección que requieren todas las niñas y los niños para crecer sanos y fuertes.

Cuidar y proteger a las niñas y los niños

¿De qué los protege su familia y cómo lo hace? Por ejemplo: no sufrir ningún accidente en la casa o la calle, de no ser maltratado o golpeado por ninguna persona, de no enfermar y crecer sanos, te protegen al cuidar tu alimentación.

Cada familia es única y genial, respetarse y cuidarse entre todos ayuda a construir día a día un ambiente feliz y cómodo.

Reto de hoy

Platica con un miembro de tu familia y coméntale lo que hace a tu familia especial. Juntos pueden planear una actividad para realizar en familia.

Observa el siguiente video y realiza el reto:

Vitamina Sé. Te reto a... Adivinar a qué familiar me parezco - Hasam Díaz

¿Qué te pareció? Anímate a hacer el reto "¿A qué familiar me parezco?".

Escenifica algunas características de algunos de tus familiares y pide que adivinen a quién estás representando.

También puedes escribir un mensaje positivo para un integrante de tu familia. Se lo leerás enfrente de todos y como reto le puedes pedir que te escriba otro mensaje y que te lo lea.

Recuerda siempre: "Tener una familia es un gran tesoro que debemos valorar, respetar, cuidar y proteger".

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo