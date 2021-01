Avon abre sus paradigmas: incluye modelos hombre usando maquillaje

México.- ¡Lo vuelve a hacer! De nueva cuenta, la reconocida empresa de cosméticos y artículos para el hogar Avon Products, Inc, mejor conocida como Avon, utilizó a un modelo hombre ostentando sus productos de maquillaje y se ve DI-VI-NO, con esto la empresa fundada por David H. McConnell demuestra que los cosméticos no son cosa de género. Cabe destacar que el modelo no es cualquier modelo, puesto que se trata de nada más y nada menos que el influencer de belleza y maquillista Patrick Mua, conocido por sus tutoriales de maquillaje que sube a sus redes sociales.

El pasado mes de mayo con motivo del Mes de la Diversidad Sexual (junio), la multireconocida marca sacó uno de sus catálogos en donde, lo que más resaltó es que por primera vez en su historia hombres salieron utilizando maquillaje de la marca Mark en sus ilustraciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Avon lo vuelve a hacer: un hombre modela sus cosméticos/ Fuente: Avon catalogo 24

Entre rímel, barras de labios, pintura para las uñas y más de los productos que por mucho tiempo se consideraron hechos única y exclusivamente para mujeres, ahora dos hombres de impregnan las páginas del folleto dedicado al mes de la Diversidad Sexual, demostrando que el maquillaje no es cosa de mujeres solamente y que el que un varón lo use no lo hace menos hombre de lo que es. Destaca también que en la publicidad aparezcan los colores que mundialmente se identifican con el movimiento LGBT+.

Ahora, en este nuevo catalogo, la empresa de nueva cuenta usa a un hombre para promocionar sus reconocidos cosméticos de Mark de la línea #DEMÍPARAMÍ creada en colaboración con el blogger Patrick Mua, mismo que sirve de modelo y destaca con los tonos que utiliza en la piel de su rostro, resaltando el rubor, el labial rosado en sus labios y el lápiz de ojo negro que rodea sus ojos color café, todo ello contrastando con su corto vello facial negro. En los tonos que ofrece la nueva línea de Mark salta a la vista el tono llamado "Patrick"; en total son 8 diferentes.

Cabe mencionar que, aunque ya existe maquillaje producido para el público masculino, lo cierto es que cada vez más los hombres se están abriendo paso en ese mundo que generaciones anteriores consideraban propio de la belleza femenina. No obstante, aunque ver a un hombre con maquillaje pueda sorprender a la audiencia, lo cierto es que los grandes actores, cantantes y demás artistas desde hace mucho, mucho tiempo echan mano de este para verse un poquito mejor.