La cantante famosa Belinda comparte uno de sus consejos de belleza en donde detalla cómo se maquilla los labios para que luzcan más gruesos, y es que con tan solo unos sencillos pasos puedes lucir de manera espectacular.

Su nombre completo es Belinda Peregrín Schüll y ha dado diversas entrevistas para promocionar su nueva música así como para presumir que ha vuelto a la actuación en la serie de Netflix, Bienvenidos a Edén con su personaje llamado África.

Para Glamour concedio un momento en donde dio a conocer la manera en la que pinta sus labios, y es que refiere que mucho le han dicho que se ha puesto algo en ellos o se ha operado, sin embargo la nacida en Madrid, España detalla qué es lo que realmente hace.

Se trata del lápiz delineador, Belinda usa un color que sea preferentemente de su tono natural de labios para que no resalte tanto, para aplicarlo, bordea por fuera de sus labios y de esta manera lucen mucho más gruesos.

Delinear los labios por fuera es un consejo que celebridades como Kylie Jenner también toma en cuenta, es la manera más natural de hacer la ilusión óptica de que parezcan carnosos, y por encima, la intérprete de Utopía y Catarisis coloca bálsamo labial.

Belinda cuenta para Glamour:

"El delineador me gusta de mi tono, ni más oscruo ni más claro, me delineo los labios siempre por fuera, para que se me vean más, aunque de repente se pregunten, por qué tengo más labios, no señor, es el lápiz que crea ese efecto, es un truco de belleza"

Belinda, cómo se maquilla los labios para que luzcan más gruesos. Foto: Especial

Cuál es el labial más raro que ha usado Belinda

La ex pareja de Christian Nodal refiere en entrevista cuál es su labial más raro que ha usado, además de contar que pintarse los labios es un hábito que le encanta y que ha probado prácticamente todos los tonos habidos en el mercado.

Pero definitivamente el tono de labial más raro que ha usado es el color negro, pero si se trata de gustos, entonces contesta que su manera favorita de maquillarse es solo con delineador y completar con bálsamo para lucir un estilo mucho más natural.

Te puede interesar:

Recuerda que en cualquier temporada ya sea con intenso calor o frío es necesario aplicar bloqueador solar en los labios, hidratarlos con bálsamo o crema de rostro para presumir unos labios de envidia como los de Belinda.