Beneficios de beber jugo de naranja por las mañanas

Beber un vaso de jugo de naranja para acompañar el desayuno es muy común y además este jugo es muy rico y brinda diferentes beneficios para nuestra salud y nos hace sentirse mejor.

Tomar jugo de naranja todos los días es algo muy beneficioso para la salud, pues este jugo es rico en citratos, lo cual puede prevenir la formación de piedras en el riñón, según un estudio publicado en la revista Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

También contiene flavonoides como la herperidina, el cual tiene la capacidad de reducir el riesgo de padecer un infarto hasta en un 19 por ciento, por si fuera poco puede reducir los niveles de colesterol "malo".

Todos sabemos que es rico en vitamina C, por lo que previene resfriados y ayudaa tener un perfecto tránsito intestinal.

El zumo de la naranja contiene flavonoides como la herperidina/Foto: Pixabay

Beneficios del jugo de naranja